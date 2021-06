Focolaio Covid sul set del film "La Sirenetta" in Sardegna: 22 casi e 84 in quarantena

Un focolaio Covid si è verificato sul set di una produzione internazionale che stava girando in Gallura, nelle coste del nord Sardegna, il remake della "Sirenetta", il celebre film prodotto dalla Walt Disney: al momento 20 casi confermati ufficialmente, test a tappeto e 84 persone in quarantena tra membri della troupe e persone entrate in contatto con loro negli scorsi giorni. Un uomo è ricoverato nel reparto Malattie infettive dell'Aou di Sassari. Gli altri sono in isolamento nelle strutture turistiche dove risiedono, tra Trinità d'Agultu e Isola Rossa.

Scatta il coprifuoco a Trinità d'Agultu. Il sindaco Giampiero Carta ha emesso un'ordinanza con cui dispone il divieto di libera circolazione nel territorio comunale, dalle 23,30 alle 5 del mattino, salvo i comprovati casi di salute, lavoro, necessità e urgenza. Il coprifuoco è entrato in vigore ieri fino al 27 giugno.

"Tale misura ha scopo precauzionale per tutelare la salute dei cittadini e salvaguardare la ripresa economica in concomitanza con l'avvio della stagione turistica", è spiegato nel provvedimento. Intanto questo pomeriggio è iniziata anche l'attività di screening con tamponi molecolari, in collaborazione con Ats Sardegna, per monitorare tutta la popolazione del paese e circoscrivere eventuali altri contagi. Lo screening viene fatto nei locali del Centro sociale e proseguirà per tutta la giornata di domani.

La situazione sembra sotto controllo. A Trinità c'è logicamente apprensione. La Ats Sardegna e Assl Olbia, attraverso il Dipartimento di Prevenzione e il Servizio di Igiene e Sanità pubblica Area Nord, per il tramite del Servizio di Igiene pubblica di Tempio Pausania, dal 6 giugno ha avviato le procedure di indagine epidemiologica e tracciamento del territorio, partendo proprio da un primo caso positivo riscontrato nella troupe Disney.