Coronavirus, nuovo focolaio a La Spezia: 44 positivi, mascherine obbligatorie

Mascherina obbligatoria 24 ore su 24 a La Spezia: questo la misura contenuta nell'ordinanza della Regione Liguria in seguito alla scoperta di un nuovo focolaio di coronavirus con 44 persone positive. La misura resterà in vigore fino al 13 settembre.

Coronavirus, focolaio a La Spezia

"Abbiamo firmato un'ordinanza che impone l'obbligo di indossare la mascherina anche nei luoghi esterni per i prossimi 7 giorni, questo per contenere un minimo il cluster mentre i nostri uffici continueranno a lavorare per il tracciamento dei casi esattamente come abbiamo fatto in Asl 2. Potevamo fare misure ulteriori ma non le ritenevamo al momento necessarie, non vogliamo vessare una città e una provincia se non in maniera indispensabile": a confermare la decisione è stato lo stesso Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria.

Il governatore ha aggiunto anche che le condizioni cliniche dei pazienti ricoverati non sono preoccupanti, ad eccezione dei 6 in terapia intensiva. "Per evitare che la pressione sugli ospedali aumenti ancora - conclude Toti -abbiamo deciso di richiamare tutti ad un rigoroso rispetto delle regole e a una rigorosa applicazione delle medesime sui luoghi di lavoro di svago e familiari".

Focolaio a La Spezia, la polemica sulla maxi festa

Commentando la notizia sul nuovo cluster, Toti aveva lanciato una pesante accusa verso la Toscana, colpevole di non aver impedito la festa di una comunità dominicana, dove secondo il governatore sarebbero avvenuti i contagi. L'Asl di riferimento ha già smentito l'ipotesi di una festa a Marina di Carrara, mentre dalle pagine del Tirreno arrivano le testimonianze di alcuni membri della comunità dominicana di Carrara, che smentiscono categoricamente che sia avvenuta una festa: ''Ma quale festa con mille persone. E dove sarebbe stata fatta? Perché non c’è neanche una foto di questa festa?.