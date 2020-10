Il focolaio al centro sociale: sono positive 56 suore su 57

Nuovo focolaio di coronavirus in Lombardia, nella Lomellina centro-settentrionale. Al centro sociale Pianzola di Mortara, nel Pavese, - dove vivono le suore anziane dell'ordine Pianzolino e loro familiari anziani o disabili - 56 delle 57 sorelle presenti nella struttura sono risultate positive al Sars-CoV-2, una sola non ha contratto il virus, che ha contagiato anche 12 operatori.

II focolaio di coronavirus a Mortara

Il monitoraggio è attento e continuo. "È una situazione che stiamo seguendo - ha detto il sindaco Marco Facchinotti alla Provincia Pavese - Speriamo che si possa risolvere per il meglio". Al momento una delle suore è ricoverata, altre sono state portate in strutture protette per degenza Covid, fra i laici contagiati qualcuno ha la febbre ma la maggior parte sono asintomatici e le loro condizioni non destano per ora preoccupazione.