Follia in treno, lanciano un estintore in corsa e mettono il video su Instagram

Definirla bravata sembra davvero riduttivo, soprattutto per le conseguenze che avrebbe potuto provocare. Si tratta della vicenda che vede protagonisti due 19enni italiani in viaggio un treno sulla linea ferroviaria Torino-Bardonecchia.

L’episodio, ripreso da TorinoToday, è avvenuto martedì 21 luglio su un convoglio che stava transitando in direzione del capoluogo piemontese. A bordo i due ragazzi che probabilmente per trascorrere il tempo di percorrenza in un modo 'divertente', hanno pensato bene di prendere un estintore in dotazione sul treno, svuotarlo e poi gettarlo dal finestrino lanciandolo quando il convoglio era ripartito dalla stazione di Alpignano, nel Torinese.

Forse non abbastanza soddisfatti del loro gesto i due, quando erano ancora in viaggio, hanno accesso un fumogeno. Il tutto, ovviamente, è stato ripreso con lo smartphone e poi pubblicato su Instagram. Ma il loro momento goliardico è durato poco perché una donna, che si trovava sulla banchina, ha subito allertato il 112.

La sua segnalazione ed il video messo online direttamente dai due giovanotti hanno permesso al capotreno, già accortosi della scomparsa dell'estintore, di identificarli. La clip è servita anche agli investigatori per capire che erano stati loro gli autori dell'atto vandalico e quindi di denunciarli. Visto che l'estintore gettato fuori dal finestrino avrebbe potuto provocare danni gravi, rischiano anche l'accusa di attentato alla sicurezza dei trasporti.