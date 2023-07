Muore dopo una giornata passata a combattere gli incendi: forestale stroncato da un infarto

Ha combattuto gli incendi tutto il giorno ma poi il suo fisico ha ceduto. Gianfranco Incollu, operaio forestale dell'agenzia regionale Forestas di 55 anni, è stato colto da un malore ed è morto nella sua casa di Baunei, in provincia di Nuoro, al termine di una giornata massacrante di lavoro trascorsa a contrastare incendi nella campagna di Jerzu, in provincia di Nuoro, dove è stata raggiunta la temperatura record di 48 gradi. Anche Sardegna, come altre regioni italiane, si trova a fronteggiare diversi incendi sul proprio territorio. E proprio in queste ore, il forte vento di maestrale fa salire l'allerta per nuovi roghi.

Chi era Maurizio Incollu, il forestale morto in Sardegna

Incollu era un veterano della macchina antincendi dell'Isola e di sera ha avvertito un malore. Il suo turno era iniziato alle 14 e proprio durante le ore più calde della giornata l'operaio è stato impegnato nell'incendio di Jerzu, dove è intervenuto anche un Canadair. Probabilmente per le alte temperature, Incollu ha chiesto e ottenuto dal suo capo squadra di poter rientrare a casa, dove è arrivato con la sua auto. Il suo stato di salute ha destato preoccupazione: i familiari hanno subito chiamato un'ambulanza che ha allertato a sua volta l'elisoccorso. Il velivolo è atterrato sul campo da calcio del paese ma per l'uomo di 55 anni non c'è stato niente da fare: l'operaio è morto poco prima dell'atterraggio. Anche un anziano ha perso la vita a Quartucciu, in provincia di Cagliari, a causa delle altissime temperature che hanno interessato la Sardegna, con alcuni record storici superati

Toccato il picco, ora le temperature iniziano a calare sensibilmente: secondo le previsioni meteo dell'Aeronautica militare, le temperature potrebbero scendere anche di dieci gradi.

Continua a leggere su Today.it...