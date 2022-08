A Formentera è andato a fuoco uno yacht da 25 milioni di euro - il video

Uno yacht è andato in fiamme a Cala Saona, costa ovest di Formentera, isole Baleari. In pochi minuti è andato distrutto Aria SF, 45 metri di lunghezza, dal valore stimato di 25 milioni di euro. Sull’imbarcazione, di proprietà del patron del gruppo Adler Paolo Scudieri, c’erano nove nove passeggeri e sette membri dell’equipaggio, tutti illesi.

Non sono ancora note le cause dell’incendio. Sono stati i membri dell’equipaggio a lanciare l’allarme dopo aver tentato di sedare le fiamme, ma l’operazione non è avvenuta con successo. I passeggeri e l’equipaggio hanno così lasciato l’imbarcazione.

Lo yacht, che ha lasciato i cantieri dell’italiana ISA Yachts appena un mese fa, avrebbe dovuto debuttare a settembre al Cannes Yacht Festival. L’imbarcazione avrebbe dovuto spiccare durante la fiera per i suoi optional e accessori di classe: aveva a bordo una piscina, cinque camere da letto e una palestra.