L'assessore che vuole mettere le "foto segnaletiche" delle ladre in metro e sui bus

Sta facendo discutere la proposta di Riccardo De Corato, assessore alla sicurezza di regione Lombardia, di affiggere in metropolitana e sui mezzi pubblici di Atm le "foto segnaletiche dei borseggiatori e delle borseggiatrici". L'idea è arrivata dopo che la polizia ha denunciato due donne, due giovani bosniache, accusate di aver derubato una 90enne su un filobus a Milano. "Il fatto che sulle loro teste pendesse un daspo è un'aggravante. È assurdo, infatti, che nel giro di qualche mese le borseggiatrici - peraltro, non incinte - tornino a replicare, indisturbate, i loro crimini. A farne le spese è la collettività e, specialmente, gli anziani, sempre più preoccupati dall’escalation di scippi", le parole che l'esponente del Pirellone ha affidato a una nota.

"Sarebbe opportuno, a questo proposito, affiggere sui validatori collocati sui mezzi di superficie e alle pareti delle metropolitane le foto segnaletiche dei soggetti incriminati, in particolare dei borseggiatori e delle borseggiatrici che nelle ultime settimane stanno spaventando gli utenti dei mezzi pubblici della città", la proposta di De Corato, ex vicesindaco di Milano. "Atm per mesi ha continuato a esortare i viaggiatori a reggersi agli appositi stalli per prevenire le brusche frenate e a indossare le mascherine, oggi dovrebbe invitarli a stare in allerta dalle borseggiatrici. Sui social circolano immagini di questa banda di bosniache intente a rubare ovunque, in metro, tram, filobus e ai grandi magazzini con un’arroganza che - ha concluso l'assessore - testimonia la loro certezza di farla franca".