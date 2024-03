Il fotomodello a capo della banda dei rapinatori giovani e "pronti a tutto"

Violenti, giovani, spietati e "pronti a tutto". Forse basta questo per descrivere i componenti della banda di rapinatori che in due occasioni ha seminato il terrore per le vie di Brescia, dalla periferia - con il colpo in un compro oro in via Orzinuovi - al centro, con l'assalto del 23 febbraio scorso alla gioielleria "I gioielli di Rossana", sotto i portici di via X Giornate. In quei momenti furono aggrediti anche i negozianti: in via Orzinuovi il titolare era stato preso a pugni e poi legato e imbavagliato insieme a una commessa; in gioielleria il figlio della proprietaria era stato colpito con il calcio di una pistola e poi con un martello, tanto da essere finito in ospedale con naso e zigomi fratturati.

Un fotomodello a capo della banda

L'identikit dei rapinatori è stato reso noto in una conferenza stampa congiunta di polizia e carabinieri. "Erano pronti a tutto, anche a commettere nuove rapine - ha spiegato il comandante provinciale dei carabinieri, Vittorio Fragalà -, per questo andavano fermati". I tre principali componenti della banda sono attualmente in stato di fermo: il gip non ha ancora convalidato il provvedimento, ma è questione di ore. A capo del sodalizio criminale c'era un giovane fotomodello, 22 anni, di origini senegalesi, che ha sfilato a Milano per tutti i più grandi marchi. Insieme a lui un 26enne di origini albanese, l'unico incensurato, e un 27enne nato a Brescia. Abitano tutti a Mazzano e pare si conoscessero da tempo.

I rapinatori in monopattino

Entravano in azione armati, arrivavano e fuggivano in monopattino, il volto coperto da un casco integrale, fermezza e violenza nelle operazioni: tra oro, gioielli e orologi Rolex le due rapine avrebbero fruttato refurtiva per un valore di oltre 150mila euro. Parte di essa è stata recuperata e già riconsegnata ai legittimi proprietari. A margine dei fermi - i rapinatori sono già in carcere - sono state eseguite anche perquisizioni personali e locali disposte dall'autorità giudiziaria nei confronti di altre 7 persone, italiane e straniere ma tutte residenti in provincia di Brescia, indagate a vario titolo nello stesso procedimento penale, in particolare per ricettazione. Anche una ragazza di 20 anni viene considerata una complice, coinvolta attivamente in entrambe le rapine: è attualmente indagata in stato di libertà per concorso in rapina.

"Sono particolarmente felice del risultato di questa operazione avvenuta in tempi rapidi - ha commentato la prefetta di Brescia Maria Rosaria Laganà nell'introdurre la conferenza stampa sulle indagini -. Sono fatti che hanno preoccupato molto la comunità bresciana: dopo la rapina in gioielleria si era diffusa la paura, ma è stata data una risposta concreta, al di là delle rassicurazioni".