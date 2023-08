La spaventosa frana in autostrada: treni sospesi tra Italia e Francia

Ancora maltempo sulle regioni del nord Italia, come annunciato dalle previsioni meteo delle scorse ore. Una frana che nel pomeriggio di domenica 27 agosto si è abbattuta per le piogge intense nella Savoia francese ha provocato l'interruzione parziale del traffico sull'autostrada verso il sud, la A43, e la sospensione del traffico ferroviario tra la Francia e l'Italia. Diversi automobilisti hanno testimoniato della violenza della frana, avvenuta in due tempi nel comune di Freney, poco distante da Bardonecchia (Torino) e dall'alta Valsusa, sull'autostrada A43, chiusa all'altezza della bretella di Saint-Michel-de-Maurienne "per una durata indeterminata".

In due momenti successivi si sono staccate rocce da un costone della montagna, facendo rotolare massi, terra e altri detriti a valle. Secondo i media francesi si sarebbero staccati 700 metri cubi di roccia. La polvere e i detriti sono finiti sull’autostrada A43 che collega Italia e Francia. Nonostante ci fossero dei mezzi in movimento, nessuno è rimasto ferito. Anche il traforo del Frejus è stato inizialmente chiuso al traffico: la viabilità, seppur ridotta alle sole automobili, è stata ripristinata dopo qualche ora.

I treni bloccati e cancellati tra Francia e Italia

"La circolazione ferroviaria è interrotta tra la Francia e l'Italia all'altezza della Maurienne a tempo indeterminato", hanno annunciato poco prima della mezzanotte i servizi della prefettura. Trenitalia, invece, ha annunciato sui social i treni operativi fra Parigi e Milano via Lione per la giornata di lunedì 28 agosto. Analogo annullamento da parte delle ferrovie francesi, Sncf. Qui sotto, l'elenco dei treni alta velocità Milano-Parigi e Parigi-Milano cancellati per ora, secondo quanto comunicato da Trenitalia:

FR 9292 Milano Centrale (6:25) - Modane - Paris Gare de Lyon (13:22);

FR 9281 Paris Gare de Lyon (7:30) - Modane - Milano Centrale (14:07);

FR 9287 Paris Gare de Lyon (15:16) - Modane - Milano Centrale (22:07);

FR 9296 Milano Centrale (15:53) - Modane - Paris Gare de Lyon (22:34).

Maltempo e disagi anche tra Liguria e Piemonte. Diversi fulmini hanno disconnesso gli impianti ferroviari a Novi Ligure (Alessandria): la linea coinvolta è la Torino-Genova. I treni gradualmente stanno ripartendo, ma con ritardi. A Genova allagamenti e brevi blackout per un violento temporale: allagata la stazione di Genova Principe, problema poi risolto. Grandinate hanno interessato il Savonese, mentre per le forti piogge su Milano sono monitorati i fiumi Seveso e Lambro. Nuovi temporali sono previsti nelle prossime ore.

