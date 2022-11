Fango e macerie anche in mare: le immagini di Ischia dopo la frana

Nulla è più lo stesso a Casamicciola, Ischia. Il paesaggio è stato completamente stravolto dalla frana di sabato. Fango e detriti son arrivati fino al mare. Quale sia stata la forza travolgente della frana, a ore di distanza lo racconta anche il mare del porto e la linea di costa adiacente. A testimoniarlo i video realizzati con mezzi della guardia costiera - un elicotero e un aereo - che hanno sorvolato l'intera isola del golfo di Napoli e in particolare il territorio del comune situato sul suo versante settentrionale.

L'acqua ha cambiato colore. Dalla melma spuntano auto, in acqua davanti al piazzale del porto ci sono anche i resti di due bus turistici. Attorno legna e detriti, calcinacci, pezzi di infissi, taniche, oggetti di uso domestico. Il mare pare come essere indietreggiato per lasciare il posto alle evidenze della distruzione, enfatizzata dalle immagini a infrarossi in bianco e nero.

Poi ci sono le riprese della zona alta, boschiva, dove la frana è nata e subito sotto dove pare che gli alberi secolari abbiano lasciato il posto al letto di un fiume creatosi sotto l'impatto dello smottamento.

Nel video realizzato della guardia costiera durante il sorvolo anche uno zoom su un'altra frana in corso sul versante meridionale dell'Isola Verde dove il costone dei Maronti ha subito un ulteriore cedimento a causa delle precipitazioni alluvionali che hanno funestato Ischia tra il 25 e il 26 novembre.

Mentre ancora si scava per cercare quattro dispersi e per mettere in sicurezza quel che si può, aumenta la tensione per l'allerta meteo nelle regioni meridionali.

