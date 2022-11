A Ischia dopo la frana si scava tra fango e detriti per recuperare i dispersi

Si scava ancora a Ischia dopo la frana di sabato. Con mezzi meccanici, con le mani, con l'aiuto dei cani. Si cerca sulla terraferma, ma si cerca anche in mare. Il bilancio ufficiale a oggi, 29 novembre, è di otto vittime accertate, la metà sono bambini. I dispersi sono quattro.

Sull'isola operano 185 vigili del fuoco tra sommozzatori, elicotteristi, topografi, nucleo speleo alpino fluviale, team Usar (Urban Search and Rescue), Coem (Comunicazione in emergenza), dronisti ed esperti in conduzione di mezzi pesanti per il movimento terra. Con loro oltre 900 tra soccorritori, volontari e tecnici della protezione civile oltre a tutte le altre forze dell'ordine. Sull'isola sta arrivando una delegazione dell'Ordine dei geologi per studiare la situazione.

Nelle ultime ore si era diffusa la voce dell'individuazione di altri due corpi, quelli di Valentina Castagna e Gianluca Monti, i giovani genitori di Michele, Francesco e Maria Teresa, le cui salme sono già stata recuperate nei giorni scorsi. Notizia smentita dal prefetto di Napoli, Claudio Palomba, al termine della riunione congiunta Coc-Ccs a Casamicciola. "Non ci sono stati ritrovamenti di altre vittime. Non sono confermati altri rinvenimenti, pensiamo che questo possa avvenire, ma al momento siamo ai numeri dati ieri: quattro dispersi e otto ritrovamenti", ha chiarito.

(Nel video il lavoro di ricerca dispersi nella zona di via Celario, nella parte alta di Casamicciola Terme)

Le vittime

Otto le vittime recuperate e identificate fino a oggi, 29 novembre. Si tratta di Eleonora Sirabella, 31 anni; Nikolinka Gancheva Blangova, bulgara, 58 anni; Maurizio Scotto, la moglie Giovanna Mazzella e il loro bimbo di appena tre settimane; ci sono poi i tre fratellini Michele (15 anni), Francesco (11) e Maria Teresa (6).

Ischia in ginocchio dopo la frana e la paura del maltempo

Alla conta di morti e dispersi bisogna aggiungere quella dei feriti, cinque, e degli sfollati, circa 280, tutti ospitati in strutture ricettive o autonome. Non si esclude però che il numero possa aumentare nel caso in cui le condizioni meteo dovessero peggiorare.

"Ci siamo soffermati - ha spiegato il prefetto Palomba - sulla necessità di un piano provvisorio, che ci metta in sicurezza per eventuali ulteriori allerte, perché la zona già era stata interessata da un fenomeno tellurico e oggi l'agibilità non dipende solo da quegli accertamenti che erano stati fatti in quella occasione ma anche dalla situazione idrogeologica. Si sta individuando una perimetrazione per definire la cosiddetta zona rossa con le condizioni di agibilità delle varie abitazioni. Oggi stesso, coordinati dalla Protezione civile regionale, si elaborerà un primo piano speditivo che probabilmente comporterà, laddove ci fossero altri allerte, un'evacuazione temporanea della popolazione con sistemazioni non solo nel comune di Casamicciola o negli alberghi, anche grazie alla collaborazione riscontrata da parte di tutti gli altri sindaci, e ho visto un'unione e una coesione non indifferente. Si definiranno le strutture per l'eventuale accoglienza provvisoria".

"Abbiamo sentito - ha aggiunto Palomba - che alcune persone non vogliono lasciare le proprie abitazioni per paura degli sciacalli, possiamo dire a queste famiglie che sarà garantito un presidio anti sciacallaggio delle forze dell'ordine".

Mentre proseguono le ricerche dei dispersi e la conta dei danni, le scuole sono chiuse e lo resteranno certamente fino a sabato. "È necessario che la scuola riprenda e ci auguriamo che riprenda in presenza. Il tema 'dad' non è stato ancora trattato e ci auguriamo di non doverlo prendere in considerazione", ha chiarito Palomba.

"Sono qui da sabato a mezzogiorno circa. Inizialmente, al mattino, era impossibile muoversi con l'elicottero perché non c'era visibilità. Adesso lavoriamo soprattutto nella zona dove è presumibile ci siano dispersi - ha detto Adriano De Acutis, comandante provinciale dei vigili del fuoco di Napoli -. Stiamo comunque setacciando tutto il territorio fino al mare. Stiamo facendo un'altra attività, che è di studio degli edifici coinvolti. Abbiamo attivato verifiche da parte di esperti nostri che sono già sul territorio".

La frana, l'abusivismo, le polemiche

Accanto al dolore però c'è anche la polemica. Abusivismo e condoni sono vecchi mali che adesso tornano sotto gli occhi di tutti col più classico rimpallo di responsabilità.

"Il comune di Casamicciola - ha detto Claudia Campobasso, dirigente della Protezione civile - non aveva un piano straordinario di emergenza aggiornato. Noi siamo presenti dalla prima ora. Per quanto di competenza siamo a supporto per l'eventuale allestimento, qualora necessario, di aree di accoglienza per assistere i cittadini del Comune di Casamicciola".

Presente alla conferenza stampa anche la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento Pina Castiello. "In questa fase tragica - ha detto - va subito messo in campo un piano di ricostruzione di parte dell'isola già provata da eventi lontani e dal terremoto su cui si stava già operando. I sindaci non vanno lasciati soli e devono essere supportati da istituzioni e quindi dal governo"

"Alla stampa in cerca di scoop, chiediamo di non gettare altro fango addosso alla nostra comunità: chi nasce al Sud non è in automatico un criminale", scrive il sindaco di Lacco Ameno (comune dell'isola d'Ischia confinante con Casamicciola, ndr), Giacomo Pascale, in una lettera rivolta al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e pubblicata sulla sua pagina Facebook.

Il primo cittadino pubblica una foto che lo ritrae Pascale mentre abbraccia una ragazza con i vestiti sporchi di fango. "Allo Stato - scrive - chiediamo un piano serio per mettere in sicurezza il nostro territorio e per risolvere l'emergenza sfollati. Al Governo chiediamo di non sostituire il nostro commissario alla ricostruzione. A lei, Presidente Mattarella, nell'invitarla ad Ischia, chiediamo di insignire un riconoscimento, al valore civile, agli 'angeli del fango di Ischia', musicisti del silenzio della nostra comunità. La ragazzina sporca di fango che stringo forte al petto mentre piange - scrive il sindaco di Lacco Ameno - non l'avevo mai vista prima. Eppure la conosco da sempre, perché nelle sue lacrime ho riconosciuto i miei genitori, i miei fratelli, i miei figli, i miei amici. E nelle sue unghie, ancora sporche di terriccio, ho visto cristallizzato il carattere e la dignità del mio popolo che, davanti a una tragedia senza precedenti, sta dando l'anima per scavare nel fango con la speranza di trovare miracolosamente gli ultimi dispersi. Presidente Mattarella, qui ad Ischia sta accadendo qualcosa di straordinario. E partita una mobilitazione dal basso che sta coinvolgendo un'infinità di ragazze e ragazzi che, senza darsi appuntamento, si stanno ritrovando sui luoghi colpiti dall'alluvione per aiutare le squadre dei soccorsi, della Protezione civile e delle forze dell'ordine. Gli 'angeli del fango', li chiamano: studenti e studentesse che stanno spalando fango con pale o a mani nude, con un attaccamento a questa terra che ricorda quello dei nostri nonni. La ragazzina che vede in foto, appena mi ha visto, è scoppiata a piangere. Un pianto liberatorio di chi sa che qui a Ischia nulla sarà più come prima. Un po' come a Pompei nel 79 dopo Cristo", conclude il primo cittadino.