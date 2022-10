Il cavalcavia frana all'improvviso: auto si ribalta e resta incastrata

Tragedia sfiorata a Novara. Intorno alle 6 di questa mattina parte dell'imbocco del cavalcavia XXV Aprile è franato e un'auto, che viaggiava in direzione Trecate, si è ribaltata. Il veicolo è rimasto pericolosamente in bilico, senza però precipitare. Da un prima ricostruzione dei fatti, si legge su NovaraToday, pare non ci siano feriti gravi, soltanto qualche contusione per chi era alla guida della vettura. La voragine ha interessato parte della spalletta di destra in direzione Trecate, dove ancora non ci sono le campate del ponte.

Sul posto una pattuglia dei carabinieri di Novara e i vigili del fuoco, sempre di Novara, intervenuti per mettere l'area in sicurezza. Le forze dell'ordine precisano che il ponte non è caduto. L'intervento è ancora in corso, la strada è chiusa.

