Crolla volta della galleria su auto in transito: chiuse strada e ferrovia

Poco dopo le 10 di oggi, venerdì 19 maggio, nel breve tunnel di Fiumelatte lungo la provinciale 72 tra Lierna e Varenna uno smottamento ha interessato la volta della galleria: per fortuna non risultano persone ferite, ma un'auto si trovata proprio a passare in quel momento.

Diverso materiale è crollato dalla parte alta della galleria invadendo la carreggiata. Allertati i comuni interessati, i vigili del fuoco, la Provincia di Lecco e la protezione civile: la strada è stata provvisoriamente chiusa per consentire le verifiche strutturali e la messa in sicurezza in una tratta già colpita in passato da altre frane. Il cedimento è stato significativo e ha comportato anche la chiusura della tratta ferroviaria.