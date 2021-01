Una frana ha colpito e distrutto un albergo: era chiuso per Covid

Oggi 5 gennaio 2021 alle 15:15 una frana di sassi si è abbattuta sull'albergo Eberle a Bolzano. La struttura è parzialmente crollata. Sul luogo si stanno recando le squadre di soccorso. L'albergo si trova sui pendii del Monte Tondo a una settantina di metri sopra la città, nei pressi delle famose passeggiate di Sant'Osvaldo.

Secondo quanto riportato dalla sede Rai altoatesina non si registrerebbero feriti. Complici le restrizioni per la pandemia l'hotel infatti risultava chiuso a causa dei provvedimenti anti-covid in Alto Adige. I membri dello staff della struttura non sarebbero stati coinvolti dalla frana. Da alcune settimane le passeggiate di Sant'Osvaldo, che terminano proprio nei pressi dell'albergo, erano state chiuse per alcune frane di piccole dimensioni. Nella zona di Bolzano si sono registrate precipitazioni oltre alla media pluriennale.

Articolo aggiornato alle 16:34

#Infointervento: VVF Bolzano - 05.01.21 - 15:11 - Dei grossi massi franano su una parte dell'Hotel Eberle. Da poco piú di mezzora i VVF sono allarmati insieme ad altre forze d'intervento, presso la stuttura alberghiera Eberle a Santa Maddalena/Bolzano. Foto: VVFBZ pic.twitter.com/rYogoY2Mdy — LFV Südtirol 🚒 UVF Alto Adige (@LFVSuedtirol) January 5, 2021

Fa impressione il video di Daniel Critelli pubblicato dal quotidiano locale AltoAdige e registrate dalla funivia del Renon pochi istanti dopo la caduta della frana.