Frana a Ischia: trovata una seconda vittima, una bambina di 5-6 anni con il pigiamino rosa

Si aggrava il bilancio delle vittime della frana a Casamicciola avvenuta ieri, sabato 26 novembre 2022. I corpi trovati senza vita nel fango salgono a due mentre si cercano ancora 10 dispersi. Secondo le primissime informazioni il corpo di una bambina (5-6 anni circa) con un pigiamino rosa addosso sarebbe stato trovato in una camera da letto, accanto ad un materasso di una casa travolta dalla frana in via Celario. La salma è stata portata in obitorio. Secondo quanto riportato dall’Ansa con molta probabilità nello stesso punto potrebbero trovarsi altri corpi individuati dai cani dei soccorritori. potrebbero essere quelli dei genitori e del fratello della bimba. Nella lista dei dispersi ci sarebbero anche gli zii della piccola, che abitavano poco distante.

Per il momento non c'è conferma ufficiale di questa seconda vittima: sarà il prefetto di Napoli, dopo la riunione delle 18, a certificare il nuovo bilancio delle vittime della gigantesca frana a Casamicciola. Se dovesse giungere conferma il numero dei bambini dispersi scenderebbe a tre. In totale il numero di persone che mancano ancora all’appello si porterebbe così a 10, mentre sono 4 i feriti e 167 gli sfollati, secondo l'ultimo bilancio riferito questa mattina dal prefetto di Napoli, Claudio Palomba.

La prima vittima identificata è Eleonora Sirabella, 31 anni. Nata a Casamicciola, lavorava come commessa in un negozio di abbigliamento e sognava di sposarsi con l'attuale compagno al momento disperso. La loro casa è stata travolta dal fango: il corpo di Eleonora sarebbe stato trascinato per un centinaio di metri, fino a piazza Maio, dove poi è stato ritrovato.