Frana a Ischia, 2 bambini tra i dispersi: ecco chi si sta cercando ancora

Resta di una vittima, 11 dispersi, 4 feriti e 167 sfollati il bilancio riferito questa mattina dal prefetto di Napoli, Claudio Palomba, al termine della riunione del centro di coordinamento dei soccorsi che si è svolta in prefettura per fare il punto sulla situazione a Casamicciola, sull'isola di Ischia, colpita da una gigantesca frana nella prima mattinata di ieri, sabato 26 novembre. Le abitazioni coinvolte dalla frana dovrebbero essere 15. I dispersi dovrebbero essere i componenti di due famiglie, una di cinque persone con un bambino e un'altra di tre con un neonato. Mancano all'appello anche un uomo, una donna straniera e un'anziana.

Chi sono i dispersi dopo la frana a Casamicciola

Tra i dispersi, sette persone abitavano in via Celario, sotto il monte Epomeo, a Casamicciola Terme, piccolo comune di Ischia dove ieri alle 5 si è staccato un costone e un fiume di fango, pietre e detriti ha travolto case e auto. Non si hanno tracce di Nina, una donna bulgara che era sull'isola da due giorni e di un suo amico, anch'egli bulgaro. È ancora isolata e nella lista una donna di 93 anni la cui casa è circondata da almeno tre metri di fango. I vigili non riescono ad arrivarci, così come non riesce ad intervenire l'elicottero.

Questa mattina a Ischia c'è ancora un forte vento, ma il cielo è limpido. Per tutta la notte i vigili del fuoco hanno lavorato con carabinieri, polizia e Protezione civile, servendosi di generatori elettrici, per cercare di scavare nel fango che però è ancora denso. Non si è solidificato e questo provoca molte difficoltà anche ai cani molecolari, che purtroppo affondano e non riescono a rilevare la presenza di persone. Al porto ci sono i sommozzatori che scandagliano ogni centimetro delle acque. Si pensa che qualche corpo possa essere stato trascinato fino al mare dalla forza del fango.

Eleonora Sirabella morta nella frana di Ischia: aveva 31 anni, il marito è disperso

La prima vittima identificata, deceduta dopo l'alluvione sull'isola, è Eleonora Sirabella, 31 anni. L'identificazione è avvenuta sabato sera, e la notizia è stata ufficializzata da parte delle forze dell'ordine. Eleonora Sirabella avrebbe compiuto 32 anni il 4 gennaio prossimo. Viveva in un'abitazione nella zona alta di Casamicciola Terme, in uno dei punti maggiormente colpiti dalla tragedia. Il marito Salvatore Impagliazzo, un marinaio del posto, è ancora disperso. La loro casa è stata travolta dal fango: il corpo di Eleonora sarebbe stato trascinato per un centinaio di metri, fino a piazza Maio, dove poi è stato ritrovato. Nata a Casamicciola, lavorava come commessa in un negozio di abbigliamento e sognava di sposarsi con l'attuale compagno.

Dopo una notte di intenso lavoro, i soccorritori continuano a cercare tra detriti e macerie. L'isola è ferita, con persone sparite sotto il fiume di fango che ha inghiottito anche vicoli, auto, giardini e cortili. La speranza è di trovarle ancora vive. I sommozzatori dei vigili del fuoco impegnati nelle ricerche dei dispersi a Ischia stanno iniziando le immersioni nella zona del porto per ispezionare le auto trascinate in mare dalla frana.

Lo stato di emergenza a Ischia e Casamicciola

Domenica mattina il capo del dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio si è recato a Ischia per un sopralluogo nella zona maggiormente colpita dalla frana. "Si sta lavorando per ottimizzare le numerose risorse che sono arrivate a Ischia. Si tratta di razionalizzarle per continuare nella ricerca dei dispersi, e si sta procedendo casa per casa e in mare", ha spiegato al Tg1. "Oggi il Consiglio dei ministri dichiarerà lo stato di emergenza, poi firmerò la prima ordinanza - ha aggiunto Curcio -. La macchina è pienamente operativa. Abbiamo 140 vigili del fuoco e poi tanti altri operatori. Tutto il sistema è attivato con specialità e volontari".

Si lavorerà anche nei prossimi giorni con priorità alla ricerca dei dispersi e all'accoglienza degli sfollati e poi si procederà alla creazione della struttura commissariale, ha spiegato ancora. Quello della tragedia annunciata, però, sottolinea Curcio, "è un discorso che vale per tutta l'Italia. Il paese è fragile, è un dato di fatto. C'è da chiedersi cosa si fa, cosa facciamo tutti durante la non emergenza, quando poi le agende sono altre".