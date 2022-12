Frana Ischia, confermata l'evacuazione da Casamicciola: resta zona rossa

"Non vi sono le condizioni", al momento, per il rientro a casa delle circa mille persone allontanate venerdì scorso dalla 'zona rossa' della frana di Casamicciola. A spiegarlo, in una conferenza stampa, è stato il commissario straordinario Giovanni Legnini, facendo riferimento a quanto emerso dai controlli eseguiti da geologi e vigili del fuoco. Degli sfollati, 417 hanno ottenuto ospitalità in hotel. Saranno necessari circa 10 giorni per prendere un'ulteriore decisione sul rientro delle persone sgomberate nelle abitazioni considerate a rischio a Casamicciola.

L'ordinanza di evacuazione attualmente in vigore, quindi, per ora non sarà revocata. Serviranno nuove valutazioni, tra cui innanzitutto quella del rischio idrogeologico del contesto complessivo, la cui analisi è già in corso. Approfondimenti, questi, che dureranno circa dieci giorni e dopo i quali - spiega lo stesso Legnini - "poi si spera daremo risposte definitive ai cittadini".

Accanto a Legnini in conferenza stampa - tenuta al termine di una lunga riunione del Centro coordinamento soccorsi - c'era il commissario prefettizio di Casamicciola Simonetta Calcaterra, "Stiamo lavorando - sottolinea Calcaterra, firmataria dell'ordinanza di allontanamento - per dare la miglior garanzia possibile di rientro in sicurezza. I sopralluoghi hanno fatto emergere la necessità di ulteriori accertamenti. La popolazione resterà fuori casa qualche giorno in più a fronte di una migliore sicurezza. Chiedo alla cittadinanza di avere pazienza e fiducia negli approfondimenti scientifici in corso, per la soluzione di un problema grave e di lunga data".

Durante il fine settimana potrebbe anche scattare una nuova allerta meteo.