Funerali privati per le dodici vittime della frana a Ischia: "Niente telecamere e niente foto"

Funerali in forma privata per le vittime della frana di Ischia e una richiesta: "Niente telecamere". Così hanno voluto le famiglie. La prima cerimonia oggi, 7 dicembre 2022, a Lacco Ameno. Nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie l'addio a Eleonora Sirabella e Salvatore Impagliazzo. Eleonora è stata la prima a essere ritrovata dai soccorritori, il giorno dopo l'alluvione. La coppia viveva nella casa di lui in via Celario. Venerdì si svolgeranno, a Ischia Porto, i funerali di Maurizio Scotto Di Minico, della moglie Maria Giovanna Mazzella e del piccolo Giovanni (di appena 21 giorni). Si terranno invece sabato (sempre a Ischia Porto) i funerali di Gianluca Monti, della moglie Valentina e dei tre figli Francesco, Michele e Mariateresa. Tutte le cerimonie religiose saranno celebrate dal vescovo di Ischia e Pozzuoli, monsignor Gennaro Pascarella.

In tutto nella frana di Ischia sono morte dodici persone. L'ultima a essere stata ritrovata è Mariateresa Arcamone. Il corpo, sfigurato dalla lunga permanenza sotto il fango, è stato recuperato da parte di alcuni giovani volontari ischitani e dai vigili del fuoco. Non si sa, al momento, quando si terranno i funerali.

Per le vittime della frana si era parlato della possibilità di celebrare i funerali di Stato, ma le famiglie hanno detto "No". Oggi, giorno della prima cerimonia, sarà però lutto cittadino a Casamicciola Terme, Ischia e Lacco Ameno: bandiere a mezz'asta per gli uffici pubblici, negozi chiusi durante il funerale e scuole chiuse.

Il sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale, ha anche chiesto ufficialmente agli organi di informazione di "tenere spente le telecamere e ai fotografi di non scattare foto, nel rispetto di quanti piangeranno i propri cari. La professione deve cedere il passo al rispetto e al dolore di quanti hanno rifiutato i funerali di Stato proprio per stringersi in forma più ristretta".

Continuano intenato le verifiche sulle abitazioni coinvolte dalla frana, al termine delle quali sarà consentito l'eventuale ritorno agli sfollati dalla zona rossa