Sale a quattro il bilancio delle vittime, tra loro una bimba di 5-6 anni

Sale a quattro il bilancio delle vittime della gigantesca frana avvenuta ieri a Casamicciola. Trovato il corpo senza vita di una quarta persona in via Celario, dove sempre oggi è stato recuperato prima il cadavere di una bambina di 5-6 anni con indosso un pigiamino rosa e poi quello di una donna anziana. Le salme delle vittime sono state trasferite nell'obitorio dell'ospedale di Rizzoli a Lacco Ameno. Non si conoscono ancora le identità.

La prima vittima identificata è Eleonora Sirabella, 31 anni. Nata a Casamicciola, lavorava come commessa in un negozio di abbigliamento e sognava di sposarsi con l'attuale compagno al momento disperso. La loro casa è stata travolta dal fango: il corpo di Eleonora sarebbe stato trascinato per un centinaio di metri, fino a piazza Maio, dove poi è stato ritrovato.

Intanto i soccorritori, che da ieri lavorano senza sosta alla ricerca dei dispersi, continuano a scavare nel fango. Al momento mancano all’appello 8 persone, tra cui 3 bambini. Al lavoro anche i sommozzatori in mare, nelle vicinanze del porto, nella speranza di individuare i corpi trascinanti in mare dalla violenza del fango e dei detriti. "Le ricerche non si fermeranno finché non avremo chiarito tutte le situazioni", ha detto il prefetto di Napoli, Claudio Palomba.

Tratta in salvo anche una famiglia di tre persone intrappolata nella propria abitazione in zona Celario (non risultavano tra i dispersi). Tra loro una donna di 90 anni non in grado di deambulare ed un'altra persona anziana: sono in buone condizioni.

Salvate dai vigili del fuoco del comando provinciale di Napoli e dai militari dell'Aeronautica anche otto persone che si trovavano in un agriturismo rimasto isolato. Sono state fatte salire su due elicotteri e portate all'eliporto di Lacco Ameno.