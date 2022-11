Una grossa frana distrugge parte della strada: massi e detriti fino in mare

Strada chiusa e traffico deviato sulla statale 18 Tirrena Inferiore, all'altezza di Castrocucco di Maratea, in provincia di Potenza, per una grossa frana che questa mattina all'alba si è staccata da un costone roccioso che sovrasta la strada. Secondo le prime verifiche fatte dai vigili del fuoco sul posto, il crollo non avrebbe coinvolto persone e sarebbe stato provocato dalle piogge che hanno interessato la zona nei giorni scorsi.

Sono in corso "approfonditi sopralluoghi" ai quali partecipano tecnici della Protezione civile della regione Basilicata, per stabilire "la reale entità dei danni, che al momento appaiono ingenti". Secondo i primi riscontri, infatti, la frana ha ricoperto e danneggiato un centinaio di metri della strada statale, e parte dei detriti e dei massi sono finiti anche in mare.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto stradale nel più breve tempo possibile.

Le immagini della frana a Castrocucco di Maratea

La frana a Castrocucco di Maratea, video Twitter @PAnnicchino

La frana a Maratea, video Twitter @TimisoaraPinto