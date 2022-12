Macigni franano sulla statale: colpita un'auto, bloccato l'ingresso in galleria

Un'imponente frana con caduta massi è stata registrata sulla statale 36 Lecco-Ballabio dove alcuni massi sono caduti sulla carreggiata e hanno sbarrato l'ingresso della galleria Giulia. La strada per la Valsassina risulta dunque interrotta. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto nel primo pomeriggio e sono tuttora al lavoro.

Frana sulla Lecco-Ballabio: colpita anche un'auto

Sono stati allertati anche i soccorsi del 118 che a quanto si apprende si stanno portando sul posto: la frana avrebbe infatti colpito almeno una vettura in transito.

Secondo le prime informazioni, l'auto sarebbe stata centrata da un masso poco dopo essere uscita dalla galleria. Due persone sarebbero rimaste ferite in modo non grave. Si tratterebbe di due uomini di 24 e 66 anni. I due sono scesi in modo autonomo dalla vettura colpita dall'imponente frana. Si è trattato dunque di una tragedia sfiorata. A breve arriveranno maggiori informazioni.

Leggi tutte le altre notizie sull'homepage di Today