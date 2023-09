Frana in val Formazza, si cercano escursionisti

Attimi di tensione sulle montagne piemontesi. Una frana si è staccata in alta val Formazza, nel Verbano-Cusio-Ossola, e c'è il timore che abbia coinvolto alcuni escursionisti, il cui numero e condizioni non sono attualmente noti.

L'area interessata, stando alle prime informazioni disponibili, sarebbe al di sotto del rifugio Città di Busto, che si trova a 2.480 metri di altitudine, nel comune di Formazza. La zona è quella del Piano dei camosci, appena sotto il rifugio, che è chiuso. A dare l'allarme subito dopo la frana è stato un escursionista. L'uomo aveva visto tre persone alle sue spalle, sulla montagna. Quando poi ha sentito il rumore della frana si è girato e non è più riuscito a vederle. Mancano ancora certezze, ma sono due gli escursionisti che al momento non sarebbero rintracciabili. Alla base del sentiero che porta ai circa 2.400 del Piano dei camosci, dove c'è stata la frana, ci sono delle auto, ma non vengono ritenute significative per dare la certezza della presenza di persone sul posto, dal momento che dallo stesso luogo partono numerosi sentieri frequentati dai turisti della montagna.

"Lo scenario è ancora instabile, nel senso che proseguono dei distacchi" dalla zona della Val Formazza interessata oggi da una frana, "e questo rende le operazioni di soccorso più complesse". A comunicarlo è il Soccorso alpino, che spiega di non avere ancora al momento "informazioni accurate, come ad esempio il numero di escursionisti coinvolti". Sul posto sono già giunte le prime squadre del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e sono in partenza anche unità cinofile del soccorso alpino.