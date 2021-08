Francesca Barbara Mirarchi, l'atleta di 19 anni morta dopo una caduta in montagna

La giovane aveva trascorso la notte in tenda con gli amici sulle Prealpi Orobie, nel territorio di Branzi (Bergamo): all'alba si è allontanata per ammirare il panorama, ma non è più tornata.

Una gita con gli amici che si trasforma in tragedia. Nelle prime ore del mattino di giovedì 29 luglio, la 19enne Francesca Barbara Mirarchi, di Lissone, ha perso la vita nei pressi laghi Gemelli, sulle Prealpi Orobie, nel territorio di Branzi (Bergamo). La giovane, dopo aver trascorso la notte in tenda, si è svegliata e allontanata per fotografare l'alba in quello scenario meraviglioso, tra le montagne.

La scomparsa e l'allarme

Ma non è più tornata. Intorno alle nove, gli amici hanno dato l'allarme. Come riporta MilanoToday, la guardia di finanza ha cercato di localizzare il telefono (spento) nel modo più preciso possibile, mentre le squadre del soccorso alpino si sono mosse in lungo e in largo e i vigili del fuoco hanno portato sul posto i loro cani molecolari.

Una mobilitazione che, purtroppo, ha dato l'esito più temuto. La ragazza è stata ritrovata verso le quattro del pomeriggio priva di vita, sul fondo di un canalone. Era precipitata, complice probabilmente il buio prima dell'alba. La notizia è rimbalzata immediatamente in Brianza ed anche a Cinisello Balsamo, dove Francesca aveva da poco avviato un tirocinio in Comune legato al servizio civile e dove la famiglia - legata alla società sportiva Cba - è piuttosto conosciuta. I funerali della ragazza si celebreranno a Lissone lunedì 2 agosto.

Lutto a Cinisello e nel mondo dell'atletica italiana

"Cinisello Balsamo piange la scomparsa di Francesca Barbara Mirarchi", si legge in un ricordo scritto dal Comune di Cinisello su Facebook: "La giovane, 19 anni, figlia del presidente della società sportiva Cba, ha perso la vita dopo essere caduta da un salto di roccia, nell'Alta val Brembana. Una tragedia che addolora e sconvolge. Francesca da pochi mesi aveva cominciato un tirocinio in Comune nel Settore Sport. L'amministrazione comunale esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia".

E Giacomo Ghilardi, sindaco di Cinisello, ha aggiunto sulla propria pagina Facebook: "Sono vicino alla famiglia, anche per l’amicizia che mi lega al padre Beppe, presidente della società sportiva Cba. Una tragedia su cui non ci sono parole".

La ragazza era una giovane promessa dell'atletica leggera: tra l'altro nel 2018, con la divisa dell'Atletica Riccardi Milano 1946, aveva partecipato alla rassegna tricolore allieve sui 400 ostacoli. "Una tragica notizia ha colpito il mondo dell’atletica. È scomparsa Francesca Mirarchi, 19 anni, nella giornata di venerdì 30 luglio per un incidente in montagna ai Laghi Gemelli, in Alta Valle Brembana. Era tesserata per la Cba Cinisello Balsamo e figlia di Giuseppe Mirarchi, presidente della società e figura molto conosciuta nell’atletica milanese e brianzola. Alla famiglia, in questo momento di dolore, va l’ideale abbraccio del presidente Fidal Stefano Mei, del Consiglio federale e di tutta l’atletica italiana", il messaggio pubblicato sul sito della Federazione Italiana di Atletica Leggera.

La commozione della sua ex squadra

Commosso il ricordo dell'Atletica Riccardi: "Una notizia che lascia purtroppo senza fiato: Francesca Mirarchi, atleta in maglia verde dal 2017 al 2020, è scomparsa ieri a soli 19 anni in un incidente in montagna ai Laghi Gemelli, in Alta Valle Brembana. Francesca (sorella di Giacomo, con la Riccardi campione italiano Promesse 2020 nella 4x400) con i nostri colori ha conquistato il titolo regionale Allieve della staffetta 4x400 nel 2018 e disputato i Campionati Italiani di categoria nello stesso anno sui 400m ostacoli, raggiungendo personali da 1’01”62 sui 400 piani e 1'08"22 tra le barriere. Il presidente Sergio Tammaro e tutta l’Atletica Riccardi Milano 1946 mandano un grande abbraccio a Giuseppe Mirarchi, amico della Riccardi e riferimento per la Cba Cinisello Balsamo legata per anni da una bella collaborazione con la nostra società, e a tutta la sua famiglia in questo momento di infinito dolore".