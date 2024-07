Il corpo di Francesca Deidda era nascosto in un borsone da calcio: tutti i punti da chiarire

A due mesi dalla sua scomparsa, e dopo dieci giorni di ricerche, sono stati trovati i resti di Francesca Deidda, la donna di 42 anni di Sperate, in Sardegna, di cui non si avevano notizie dallo scorso maggio. Ancora manca la conferma scientifica, ma secondo gli inquirenti si tratta soltanto di una formalità, soprattutto dopo il ritrovamento nei giorni precedenti di altri effetti personali, un bite dentale e un accappatoio, appartenenti alla vittima. Il marito della donna, il 43enne Igor Sollai, si trova in carcere con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere, anche se continua a dichiarasi innocente.

Il corpo di Francesca Deidda era in un borsone da calcio

A trovare i resti della 42enne sono stati i cani molecolari, giunti appositamente da Bologna, per mettersi sulle tracce della donna scomparsa. I segugi, nel pomeriggio di giovedì 18 luglio, sono riusciti a individuare un borsone da calcio, al cui interno era stato nascosto il cadavere. La borsa si trovava ai piedi di un albero, a pochi metri dalla Statale 125 Orientale sarda, in località San Priamo, non molto distante dal luogo in cui, alcuni giorni fa, erano stati trovati gli oggetti appartenenti alla vittima insieme ai resti di una felpa e alcune tracce di sangue. In giornata il pm Marco Cocco conferirà l'incarico al medico legale Roberto Demontis per effettuare l'autopsia sui resti della donna. L'esame autoptico servirà non soltanto a confermare l'identità della vittima, su cui gli investigatori hanno pochi dubbi, ma anche a chiarire diversi dubbi su questo ennesimo femminicidio.

Come è stata uccisa? I punti da chiarire

Le analisi sul cadavere serviranno per rispondere a diverse domande. In primo luogo come è stata uccisa Francesca Deidda e soprattutto dove. Il delitto infatti potrebbe essere avvenuto in un luogo differente, con il corpo che sarebbe stato portato nel luogo del ritrovamento in un secondo momento. L'autopsia servirà anche per cercare di chiarire quando è avvenuto il delitto, se a ridosso del 10 maggio o nei giorni successivi. Un'altra domanda, la cui risposta sembra al momento chiara è, chi l'ha uccisa? Il marito Igor Sollai, in carcere con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere, ha ribadito nuovamente durante l'interrogatorio di ieri di essere innocente, negando ogni coinvolgimento con l'allontanamento della donna. Gli investigatori intendono anche capire se l'uomo abbia agito da solo o sia stato aiutato da una terza persona.

Intervistato da una inviata di "Chi l'ha visto?", pochi giorni prima dell'arresto, Sollai ha sempre sostenuto che la moglie fosse andata via di sua volontà: "Francesca non risulta scomparsa, solo non risponde al telefono". "Ieri - ha detto riferendosi al giorno dell'interrogatorio - non ho voluto parlare perché gli inquirenti mi hanno detto di rimanere in silenzio per non intralciare le indagini. Potrebbero esserci altre persone coinvolte, aspettiamo e vediamo cosa succede, magari torna lei". Sollai ha poi spiegato di non aver sporto denuncia in quanto "eravamo in un periodo di pausa. Lei non abitava qui, pensavo fosse andata dal fratello".

Sparita in Sardegna: Resti umani rinvenuti durante le ricerche di Francesca Deidda, in località San Priamo. “Si è allontanata volontariamente", ha ribadito nell’interrogatorio di oggi il marito, arrestato con l’accusa di omicidio.#chilhavisto→https://t.co/qlGVGV47Bs pic.twitter.com/miVwJ3ZYIj — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) July 18, 2024

A denunciare la scomparsa della 42enne è stato proprio il fratello minore, Andrea Deidda. Lui, come il resto dei familiari, non ha mai creduto all'allontanamento volontario sostenuto invece da Sollai, secondo cui la moglie avrebbe deciso di prendersi un "periodo di riflessione". Per gli investigatori, Igor Sollai avrebbe ucciso la moglie e ne avrebbe occultato il cadavere, per poi sostituirsi a lei continuando a rispondere ai messaggi dei suoi amici e colleghi per giorni. Una "farsa" smascherata soltanto diversi giorni dopo con un messaggio "trappola" inviato da una collega. In attesa dei risultati dell'autopsia, le indagini proseguono anche per capire quale sia stato il movente, che potrebbe essere legato alla crisi tra i due coniugi e alla relazione extraconiugale che l'uomo intratteneva da circa un anno.