Francesca Deidda, ora si cerca il cadavere: il marito Igor Sollai arrestato per omicidio

Dopo la pausa di ieri per fare il punto sulle indagini, sono riprese questa mattina le ricerche di Francesca Deidda, la 42enne scomparsa da San Sperate, un piccolo comune a una ventina di chilometri da Cagliari che, secondo la Procura, sarebbe stata uccisa dal marito Igor Sollai, 43 anni, attualmente in carcere a Uta per omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere.

Cosa hanno trovato finora: le tracce di Francesca Deidda

Alcune squadre del soccorso alpino e speleologico, dei Cacciatori di Sardegna e della protezione civile sono ritornate questa mattina di San Priamo, a Sinnai, all'altezza del chilometro 35 dell'ex Orientale sarda, non troppo distante dal luogo in cui tra mercoledì e giovedì sono stati trovati un bite dentale che le sarebbe appartenuto, il beauty case, l'accappatoio, il frammento di felpa e tracce ematiche su una roccia, alcuni indumenti femminili e una stoffa sporca di sangue. Le ricerche si concentrano sul greto del fiume che è attraversato dal ponte romano sul quale transita l'ex statale 125: quattro chilometri a nord e a valle dalla strada, nei pressi dell'area dei ritrovamenti.

Nei due mesi trascorsi dalla scomparsa della donna, infatti, il fiume si è prosciugato, ma a maggio l'alveo era pieno e l'acqua potrebbe avere spostato, e di parecchio, segnali, tracce e indizi: si cerca il corpo di Francesca Deidda.

La presunta messinscena di Igor Sollai

All'allontanamento volontario della donna i parenti mai hanno creduto, nemmeno per un istante. Il fratello aveva denunciato già a maggio la scomparsa ai carabinieri. Il marito sosteneva che si fosse presa un "periodo di riflessione". Per gli investigatori Sollai avrebbe ucciso la moglie, poi avrebbe nascosto il cadavere e per settimane si sarebbe sostituito a lei, rispondendo con il suo telefonino ai messaggi. Con una mail aveva pure annunciato il suo licenziamento. Lo smartphone non è stato trovato.

Gli avvocati di Igor Sollai, intanto, hanno annunciato che chiederanno una modifica della misura cautelare. L'uomo è finito in carcere per il pericolo di fuga. Nelle scorse settimane ha venduto l'auto della moglie (che era intestata a lui) e stava spedendo soldi ai familiari in Olanda. Ha sostenuto che la moglie si fosse presa "una pausa di riflessione". Per gli inquirenti, invece, non ci sono dubbi: il quadro è molto più drammatico. Si attende la definitiva svolta nelle indagini.