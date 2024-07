Ritrovato il corpo di Francesca Deidda: il marito continua a dirsi innocente

Resti umani sono stati ritrovati durante le ricerche di Francesca Deidda, la 42enne scomparsa a maggio da San Sperate, nel sud della Sardegna. La conferma ufficiale non c'è ancora, ma è molto probabile che le parti di cadavere appartengano a lei. Il ritrovamento è infatti avvenuto nei pressi della vecchia Statale 125 Orientale sarda, in località San Priamo, la zona dove negli scorsi giorni sono stati rinvenuti alcuni effetti personali della donna: un accappatoio, i resti di una felpa e un bite dentale.

Le ricerche erano riprese giovedì 18 luglio con l'ausilio dei cani molecolari giunti da Bologna, specializzati nel fiutare tracce di sangue e cadaveri. Fino alla tarda mattinata nessun riscontro, poi il drammatico ritrovamento. Sul posto è arrivato il medico legale Roberto Demontis, a cui verrà conferito l'incarico per l'autopsia sul cadavere, insieme ai Ris e al procuratore che coordina le indagini, Marco Cocco.

Il marito continua a dirsi innocente

Il marito di Francesca Deidda, Igor Sollai, 43 anni, continua intanto a dirsi innocente. Durante un nuovo interrogatorio in carcere, nella mattinata di oggi, 18 luglio, l'uomo accusato di omicidio e occultamento di cadavere ha continuato a respingere ogni coinvolgimento. "Il nostro assistito ha risposto alle contestazioni, ricostruendo la vicenda fornendo le informazioni su ciò che non torna, guardando anche mappe e fotografie", hanno dichiarato gli avvocati difensori.



Il pubblico ministero Marco Cocco ha deciso di sospendere l'interrogatorio che dovrebbe riprendere la prossima settimana. "Il nostro assistito è provato - hanno aggiunto i legali - ma è lucido e ha risposto a tutte le domande". In precedenza Sollai si era avvalso della facoltà di non rispondere.

Per il marito Francesca si sarebbe presa "un periodo di riflessione". Il fratello: "Igor, fai finire questo strazio"

A denunciare per primo la scomparsa della 42enne è stato il fratello minore, Andrea Deidda. Lui, come il resto dei familiari, non ha mai creduto all'allontanamento volontario sostenuto invece da Sollai, secondo cui la moglie avrebbe deciso di prendersi un "periodo di riflessione". Per gli investigatori, Igor Sollai avrebbe ucciso la moglie e ne avrebbe occultato il cadavere, per poi sostituirsi a lei continuando a rispondere ai messaggi dei suoi amici e colleghi per giorni. Secondo gli inquirenti, il possibile movente potrebbe essere legato alla relazione extraconiugale che l'uomo intratteneva da circa un anno.

Raggiunto dalle telecamere di "Chi l'ha visto?" pochi giorni prima di essere arrestato, Igor Sollai ha dichiarato: "Francesca non risulta scomparsa, solo non risponde al telefono". "Ieri - ha detto riferendosi al giorno dell'interrogatorio - non ho voluto parlare perché gli inquirenti mi hanno detto di rimanere in silenzio per non intralciare le indagini. Potrebbero esserci altre persone coinvolte, aspettiamo e vediamo cosa succede, magari torna lei". Sollai ha poi spiegato di non aver sporto denuncia in quanto "eravamo in un periodo di pausa. Lei non abitava qui, pensavo fosse andata dal fratello".

L'ultimo contatto con la moglie, ha sostenuto il 43enne, sarebbe stato 10 maggio: "L'ho lasciata in un posto, me lo aveva chiesto lei di lasciarla lì. Non le posso dire dove", ha detto alla giornalista della trasmissione. Da quel momento "non ci siamo più sentiti, ma si sentiva con mio cognato. Poi lui da un certo momento non l’ha sentita più e si è preoccupato, facendo la denuncia di scomparsa".

"Voglio che Igor faccia finire questo strazio, voglio sapere cosa è successo quel 10 maggio, solo quello", è stato lo straziante appello lanciato durante la fiaccolata per Francesca il fratello, Andrea Deidda. "Voglio un faccia a faccia con lui, deve guardarmi negli occhi e dire la verità", ha aggiunto prima dell'ultimo interrogatorio di Sollai nel carcere di Uta.