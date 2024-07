Francesca Deidda, il sangue sulla roccia e l'apparecchio: c'è la drammatica conferma

Il suo corpo ancora non si trova, ma adesso è arrivata una drammatica conferma. Le tracce di sangue e l'apparecchio dentale ritrovati la scorsa settimana nelle campagne di San Priamo, nel territorio di Sinnai a ridosso della vecchia strada statale orientale sarda, sono di Francesca Deidda, la 42enne scomparsa da maggio da San Sperate (paesino nel sud Sardegna, a pochi chilometri da Cagliari). Erano stati recuperati vicino, su una roccia, insieme ai frammenti di una felpa, un accappatoio e un beauty. La procura di Cagliari resta convinta che la donna sia stata uccisa dal marito Igor Sollai, autotrasportatore di 43 anni, che al momento resta in carcere con le accuse di omicidio volontario e occultamento di cadavere. La conferma che il sangue e gli effetti personali recuperati appartengono a Francesca Deidda è arrivata nelle scorse ore dagli accertamenti irripetibili effettuati dagli specialisti cagliaritani del Ris (il reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri).

Gli esperti dell'Arma hanno fatto una comparazione degli elementi trovati in campagna a Sinnai con il Dna recuperato da alcuni oggetti trovati in casa della donna. Intanto sono riprese in mattinata le ricerche del corpo di Deidda. In Sardegna sono arrivati da Bologna alcuni cani molecolari. Le ricerche, a cui hanno partecipato decine di professionisti nelle scorse settimane, finora non hanno portato l'attesa svolta. Anche i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno operato a lungo in zona, ispezionando pozzetti, fossati e le aree vicine al greto di un fiume. Fiume che oggi è quasi del tutto prosciugato, ma a maggio l'alveo era pieno e l'acqua potrebbe aver spostato il corpo di Francesca Deidda, anche di molto.

I legali del marito della donna, Carlo Demurtas e Laura Pirarba, adesso guardano al 23 luglio, quando si terrà l'udienza davanti al tribunale del riesame di Cagliari per discutere del ricorso contro il provvedimento di fermo che lo ha portato in carcere. Si chiede una modifica della misura restrittiva.

L'appello del fratello di Francesca Deidda: "Igor, fai finire questo strazio"

Dal fratello della vittima, Andrea Deidda, è intanto arrivato un nuovo appello durante la fiaccolata in memoria della sorella: "Non voglio dire molto perché si è già detto abbastanza, io voglio che parli qualcun altro. Io spero che finisca tutto il prima possibile. Che parli chi deve parlare". Hanno preso parte alla fiaccolata anche i genitori di Igor Sollai e Andrea Deidda ha parlato con loro: "Ho detto loro cosa pensavo, loro sono addolorati quanto me". Poi ha aggiunto, riferendosi al nuovo interrogatorio del cognato fissato per giovedì: "Sarà un giorno importante. Voglio che Igor faccia finire questo strazio, voglio sapere cosa è successo quel 10 maggio, solo quello".

Le accuse al marito e il possibile movente

All'allontanamento volontario della donna i parenti non hanno mai creduto, nemmeno per un istante. È stato il fratello a denunciare la scomparsa della 42enne ai carabinieri. Il marito sosteneva che si fosse presa un "periodo di riflessione". Per gli investigatori, invece, Igor Sollai avrebbe ucciso la moglie, poi avrebbe occultato il cadavere e per settimane si sarebbe sostituito a lei, rispondendo con il suo telefonino ai messaggi di parenti, amici e colleghi. L'uomo è finito in carcere, a Cagliari Uta, per il pericolo di fuga.

Perché Sollai avrebbe ucciso la moglie? Secondo chi indaga, il possibile movente sarebbe da ricondurre alla relazione extraconiugale che l'uomo avrebbe avuto da circa un anno. Secondo voci riportate dalla stampa locale nei giorni scorsi, avrebbe voluto separarsi dalla moglie, ma temeva di perdere i beni, tra cui la casa di San Sperate, che aveva con Francesca. Ipotesi chiaramente tutte da confermare.