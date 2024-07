Il cadavere di Francesca Deidda non si trova

Il corpo non si trova. Secondo la Procura di Cagliari, Francesca Deidda, 42 anni, sarebbe stata uccisa dal marito Igor Sollai, coetaneo, autotrasportatore, attualmente in carcere a Uta per omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. Le ricerche, a cui hanno partecipato decine di professionisti, non hanno portato l'attesa svolta. Anche i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno operato a lungo in zona, ispezionando pozzetti, fossati e le aree vicine al greto del fiume. Fiume che oggi è quasi del tutto prosciugato, ma a maggio l'alveo era pieno e l'acqua potrebbe avere spostato il corpo di Francesca Deidda, anche di molto.

Un lungo tratto che va dal chilometro 35 della vecchia statale orientale sarda 125 fin oltre il chilometro 42, dove nei giorni scorsi sono stati trovati effetti personali riconducibili alla donna scomparsa, è stato battuto palmo a palmo. E' stato trovato un apparecchio dentale con custodia, che sarebbe proprio suo, come avrebbe confermato agli investigatori l’odontotecnico. E poi anche un accappatoio, un beauty case, due brandelli di felpa apparentemente sporchi di sangue. Tutto è in mano ai Ris adesso.

Due mesi dalla scomparsa

Sono passati ormai quasi due mesi dall'inizio del giallo di San Sperate, grosso paese dell'hinterland cagliaritano. All'allontanamento volontario della donna i parenti mai hanno creduto, nemmeno per un istante. Il fratello aveva denunciato la scomparsa ai carabinieri. Il marito sosteneva che si fosse presa un "periodo di riflessione". Per gli investigatori, invece, Sollai avrebbe ucciso la moglie, poi avrebbe occultato il cadavere e per settimane si sarebbe sostituito a lei, rispondendo con il suo telefonino ai messaggi di parenti, amici e colleghi. Con una mail aveva pure annunciato il suo licenziamento al call center in cui lavorava Deidda. Lo smartphone non è stato trovato.

Gli avvocati di Igor Sollai hanno annunciato che chiederanno una modifica della misura cautelare. L'uomo è finito in carcere per il pericolo di fuga. Nelle scorse settimane ha venduto l'auto della moglie (che era intestata a lui) e stava inviando soldi ai familiari in Olanda. Sostiene che la moglie si sia presa "una pausa di riflessione". Per gli inquirenti il quadro è però molto più drammatico. A suo carico ci sarebbero varie incongruenze emerse durante gli interrogatori da parte dei carabinieri.

Poi dopo l'arresto si è avvalso della facoltà di non rispondere.

La fiaccolata

Si cerca il cadavere di Francesca Deidda. Le indagini in una prima fase sono state circondate dal massimo riserbo. Il fratello e le colleghe hanno raccontato tutto quel che sapevano agli inquirenti già a maggio e giugno, poi hanno rispettato quello che i carabinieri avevano chiesto loro: silenzio, per permettere agli inquirenti di lavorare. Solo a inizio luglio, solo dopo l'arresto di Igor Sollai, il caso ha trovato ampio spazio sui quotidiani nazionali e in varie popolari trasmissioni televisive, tra cui "Chi l'ha visto?", che era riuscita a incontrare l'uomo prima che finisse in carcere. "Il 10 maggio è l’ultima volta che ci siamo visti, l’ho accompagnata dove voleva andare", ha spiegato Sollai alle telecamere di Chi l’ha visto. L’ipotesi è che proprio quel giorno Sollai abbia guidato fino al ponte dove si sarebbe disfatto del corpo. "Dove voleva andare Francesca?”, chiede la giornalista di Rai3. Sollai dice di non poter rispondere perché gli inquirenti gli avrebbero chiesto di non divulgare dettagli.

Ma perché Sollai avrebbe ucciso la moglie? Il movente sarebbe da ricondurre alla relazione extraconiugale che l'uomo aveva da circa un anno. Secondo voci riportate dalla stampa locale nei giorni scorsi, voleva separarsi dalla moglie, ma temeva di perdere i beni, tra cui la casa di San Sperate, che aveva con Francesca. Ipotesi, tutte da confermare.

Stasera, domenica 14 luglio, alle 21 a San Sperate è prevista una fiaccolata di solidarietà e preghiera. Si parte da piazza 1° Maggio, l'ha organizzata il consiglio comunale.

I numeri dei femminicidi

Tra il 1 gennaio e il 30 giugno del 2024 in Italia sono stati commessi 141 omicidi, il 20% in meno rispetto ai 176 dello stesso periodo dell'anno scorso; 49 le vittime donne, una ogni tre giorni e mezzo, il 21% in meno rispetto alle 62 del gennaio-giugno 2023. E' quanto emerge dall'ultimo report sulla violenza di genere curato dal Servizio analisi criminale della direzione centrale della polizia criminale. Nell'ultimo triennio, dopo un l'incremento delle vittime di genere femminile segnato nel 2022, il trend si inverte: nel 2023 cresce del 6% il numero totale degli omicidi ma calano le vittime donne, del 10%, da 130 a 117. Delle 49 donne vittime nei primi sei mesi di quest'anno, 44 sono state uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 24 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner.