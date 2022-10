Francesca Fantoni violentata, uccisa e abbandonata nel parco: "Il killer merita l'ergastolo"

Condanna all'ergastolo confermata per Andrea Pavarini, il 34enne accusato di aver ucciso nel gennaio 2020 a Bedizzole (in provincia di Brescia) la 39enne Francesca Fantoni, dopo averla violentata. Secondo quanto ricostruito nel corso del processo, in quella terribile sera non ci fu alcun rapporto sessuale consensuale: Andrea Pavarini avrebbe violentato la donna, per poi ucciderla a mani nude a causa del suo rifiuto e dei suoi tentativi di ribellarsi. Seppur mentalmente instabile, come riconosciuto dalle perizie, l'uomo in quegli instanti sarebbe stato lucido e cosciente: una volta compiuto l'omicidio, infatti, avrebbe preso con sé il cellulare della vittima per distruggerlo e "disperderlo" a debita distanza, per depistare le indagini. Per lui è confermata la condanna all'ergastolo, dunque.

Sono queste, in estrema sintesi, alcune delle motivazioni rese note dalla Corte di appello in merito alla condanna all'ergastolo (ora in secondo grado, in caso di ulteriore ricorso mancherebbe solo la Cassazione) per il 34enne Pavarini. La sentenza risale al 24 giugno scorso, e ha confermato quanto già deciso dai giudici in primo grado: carcere a vita. In questi giorni sono state rese note le motivazioni (in 45 pagine): in particolare si pone l'accento sull'esclusione di ogni presunto "vizio di mente", come invece era stato chiesto dalla difesa.

Il corpo senza vita di Francesca Fantoni venne ritrovato la mattina del 27 gennaio 2020, nascosto al parco dei Bersaglieri di Bedizzole, a poche centinaia di metri dalla piazza dove era stata vista, per l'ultima volta, soltanto la sera prima. Il killer l'avrebbe convinta ad allontanarsi con lui, per poi aggredirla, picchiarla e strangolarla con le sue stesse mani, dopo averla violentata.

Il corpo di Francesca Fantoni, ritrovata senza vita nel parco pubblico di Bedizzole nel Bresciano, viene portato via dopo i rilievi, 27 gennaio 2020. Foto Ansa