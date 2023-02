Francesca Frassinetti morta carbonizzata nella sua auto, aperta un'inchiesta

Prigioniera della sua auto andata in fiamme. È morta così Francesca Frassinetti, la professoressa di Psicologia di 55 anni vittima dell'incidente stradale avvenuto ieri 6 febbraio a Casina, in provincia di Reggio Emilia.

Francesca Frassinetti era al volante di un'Audi e stava percorrendo il tratto di strada che congiunge le frazioni Carrobbio e Casaleo. All'improvviso ha perso il controllo ed è finita in una scarpata. L'auto ha preso fuoco e la vittima è morta nel rogo. Sull'incidente è stata aperta un'inchiesta. Si deve accertare se la donna abbia avuto un malore finendo per questo fuori strada o se l'incidente abbia altre cause.

La docente era residente a Parma dove viveva con i due figli, ma era originaria di Carpineti, nell'Appennino Reggiano, dove stava tornando. Era ordinaria all'Università di Bologna, ma incardinata nella sede di Cesena.

"La sua perdita rappresenta un grave lutto per la comunità accademica della regione. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze ai suoi cari in questo difficile momento e a tutta la sua 'famiglia professionale': gli studenti, i ricercatori e i docenti che hanno avuto il piacere di conoscerla e di condividere con lei una parte di vita", si legge in un post dell'Ordine degli psicologi dell'Emilia Romagna.