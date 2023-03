Francesca Manfredi morta per overdose a 24 anni, condannato l'uomo che le ha iniettato l'eroina

Sentenza ribaltata al processo d'appello per la morte di Francesca Manfredi, la ragazza di 24 anni bresciana stroncata da un'overdose nell'agosto del 2021. Michael Paloschi è stato condannato a 7 anni e 4 mesi per omicidio preterintenzionale per avere iniettato nel corpo della giovane l'eroina. In primo grado era stato assolto.

Il sostituto procuratore generale aveva chiesto la condanna a dieci anni. Per i consulenti della Procura Francesca Manfredi è stata stroncata da dose di eroina, la prima della sua vita, iniettata proprio da Paloschi.

Confermata l'assoluzione dal reato di omissione soccorso per Francesca Rinaldi, l'amica della vittima che era con lei in casa la sera della morte.