Francesca Marasco uccisa in tabaccheria: il coltello insanguinato a pochi metri dal cadavere, tutte le ipotesi

Le indagini proseguono. Francesca Marasco, 72 anni, è stata uccisa ieri a coltellate, probabilmente durante una rapina finira in tragedia, avvenuta nella tabaccheria di via Marchese De Rosa a Foggia. La vittima, titolare dell'esercizio commerciale, è morta a causa di numerose coltellate. Un omicidio feroce, a due passi dal centralissimo corso Roma.

Omicidio in tabaccheria: uccisa a 72 anni

La vittima da almeno 40 anni gestiva, prima con la madre poi da sola, la rivendita. Era appena tornata dalle vacanze. E' stato un cliente intorno alle 13 a trovarla in una pozza di sangue, vicino all'ingresso del negozio, e a chiamare i soccorsi. Il coltello del delitto, insanguinato, era in strada a pochi metri di distanza. La tabaccaia potrebbe aver reagito e ci potrebbe essere stata una colluttazione, oppure il rapinatore potrebbe aver ucciso perché riconosciuto. Solo ipotesi, al momento. Si indaga, partendo dall'analisi delle telecamere di videosorveglianza nella zona.

"Era una persona molto gentile e conosciuta da tutti nel quartiere". Cosi un residente di via Marchese De Rosa ricorda la donna uccisa. "Lavorava da sola - continua l'uomo-. Non era sposata. Fino a qualche anno fa nel negozio c'era anche la madre ma poi è venuta a mancare e da allora gestiva tutto da sola. Alle 12 sono passato con il cane davanti all'ingresso della tabaccheria e sembrava tutto tranquillo. Poi abbiamo sentito molte sirene e abbiamo appreso cosa era accaduto. Foggia non è più un posto sicuro".

Alcuni esercizi commerciali hanno deciso per oggi di lavorare a mezza serranda e senza musica, in segno di lutto. La commissione straordinaria che da due anni regge il Comune sciolto per infiltrazioni mafiose ha annullato uno spettacolo comico previsto per stasera.

"Noi tabaccai siamo una delle categorie più colpite dalla criminalità"

"Siamo senza parole. Un’altra collega ha perso la vita dopo essere stata aggredita in maniera così feroce nella sua tabaccheria". Così il presidente nazionale della Federazione Italiana Tabaccai, Mario Antonelli, dopo aver appreso dell'omicidio: "Lanciamo ancora una volta un grido di allarme alle Istituzioni e alle forze dell'ordine - prosegue Antonelli - per rafforzare il controllo su tutto il territorio e predisporre urgenti misure di sicurezza atte a fronteggiare questo continuo dilagare della criminalità".

"Siamo addolorati per la collega che ha perso la vita - dichiara il presidente del sindacato provinciale tabaccai di Foggia, Raffaele Vincenzo De Tinno - e ci auguriamo che presto il malfattore possa essere arrestato per il brutale reato commesso. Noi tabaccai siamo una delle categorie più colpite dalla criminalità. Furti e rapine si succedono continuamente e alcune volte, purtroppo, si verificano veri e propri episodi di inaudita violenza, come quello che ha coinvolto la nostra cara collega Francesca. Basta contare morti, sono necessari più controlli e sicurezza".

L'omicidio di Francesca Marasco riporta immediatamente alla memoria quanto avvenuto alla caffetteria Gocce di caffè nel settembre del 2020, quando Francesco Traiano venne ucciso in modo brutale, sempre per un tentativo di rapina, da una banda di giovanissimi senza scrupoli.

Rabbia e dolore a Foggia: "Città allo sbando"

In molti conoscevano la vittima a Foggia: "Gentile, disponibile, una persona perbene" così la ricordano. Prima di lei c'era stata la mamma. L'efferato gesto ha lasciato tutti attoniti e arrabbiati. "Una città che farà molta fatica a restare a galla, che anzi, è già affondata". Come racconta FoggiaToday, la città viene percepita come "allo sbando", "una terra marcia fino al midollo", dove "si fa finta di nulla e si nega che ci sia un problema", dove si vive "sperando che a qualcuno un giorno non giri male e ti ammazzi".

Lasciano l'amaro in bocca le parole di Daniela Marcone (vicepresidente di 'Libera' e figlia di Francesco Marcone, direttore dell'Ufficio del registro di Foggia ucciso il 31 marzo 1995) che conosceva la signora Franca fin da bambina. “Oggi compie sessant'anni il bellissimo discorso di Martin Luther King, 'I have a dream'. Anche io espressi il mio 'I have a dream' qualche tempo dopo l'uccisione di papà: il sogno di vedere la mia città venire fuori dalla barbarie criminale. Un sogno importante, il più importante della mia vita. Oggi, proprio mentre ascolto le sirene che mi inchiodano alla violenza senza ritorno mi dico, con grande amarezza, che il mio sogno non si è realizzato. In questo luogo che amo, non ci si sente più a casa. È sempre più faticoso resistere".