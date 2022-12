Uccide la mamma strangolandola a mani nude: assolto

È stato assolto perché incapace di intendere e di volere, ma condannato a trascorrere 10 anni in una Rems (ex espedale psichiatrico giudiziario, oggi residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza) in quanto socialmente pericoloso: è la sentenza della corte d'assise di Brescia nei confronti di Vincenzo Capano, 26 anni, accusato dell'omicidio della madre Francesca Mesiano, 53 anni. La pubblica accusa aveva chiesto per Capano 14 anni di carcere, con semi-infermità mentale: il tribunale ha invece riconosciuto un "vizio totale" di mente. Le perizie avrebbero infatti riscontrato un'evidente schizofrenia.

Tutto è successo nel settembre di due anni fa a Breno, in provincia di Brescia: secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il ragazzo avrebbe ucciso la madre a mani nude, strangolandola al termine dell'ennesima lite in casa. Il giovane si presentò spontaneamente in caserma, nell'immediato senza confessare: l'ammissione di colpa arrivò solo qualche ora più tardi.

Venne subito arrestato a seguito dei primi accertamenti, ma è stato scarcerato la scorsa estate e infine trasferito alla Rems di Castiglione delle Stiviere (Mantova). Una triste storia di disagio: la famiglia da tempo era seguita dai servizi sociali del comune.