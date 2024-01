Donna trovata morta in casa, è giallo: cadavere in decomposizione (era deceduta da settimane) e tracce di sangue ovunque

E' un giallo a Bologna la morte di una donna italiana di 52 anni, Francesca Migliano, il cui cadavere in avanzatissimo stato di decomposizione è stato trovato ieri in un appartamento in via Cartoleria, nel centro del capoluogo. In base ai primi riscontri, la morte della donna risalirebbe a varie settimane fa.

Il cane ha contaminato la scena

In casa con la vittima c'era anche il suo cane che, rimasto chiuso per così tanti giorni, ha contaminato in diversi punti il cadavere e l'intero appartamento, rendendo complessi gli accertamenti sul posto.

Francesca Migliano trovata senza vita dall'anziana madre

La drammatica scoperta del corpo senza vita è stata fatta dall'anziana madre della 52enne, che non avendo sue notizie e dopo avere tentato invano di contattarla, è andata a controllare. La donna era riversa sul pavimento della sala, l'allarme al 112 è stato immediato. Indagano i carabinieri. Solo l'autopsia, in programma nei prossimi giorni, potrà chiarire se si sia trattato di un decesso per cause naturali oppure di un delitto.

Aperte tutte le ipotesi

Quella dell'omicidio è un'ipotesi che, al momento, non si può escludere. In casa non sarebbero però stati rilevati segni di effrazione. Invece sarebbero state trovate tracce di sangue in vari punti dell'appartamento. Indagini complesse. Al setaccio i dispositivi elettronici e le piattaforme social di Francesca Migliano, per risalire agli ultimi contatti avuti dalla donna nelle settimane scorse. La vittima lavorava in casa.