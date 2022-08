Francesca Testana, la mamma di 26 anni morta in un pub. La sorella: "Non era drogata"

E' ancora senza un perché la morte di Francesca Testana, la mamma di 26 anni stroncata da un malore mentre trascorreva una serata in un locale di Latina con alcuni amici. La giovane, che lascia due bambini, si è sentita male e in pochi minuti il suo cuore ha smesso di battere. Gli inquirenti hanno aperto un'indagine, ma intanto la famiglia rompe il silenzio. La sorella Elisa: "Non era drogata".

Francesca mercoledì sera esce con un gruppo di amici. Vanno a El Paso, un locale che in estate organizza serate all'aperto. Intorno all'1.30 la 26enne non si sente bene. Viene chiamato il 118, ma quando il personale sanitario arriva può solo accertare il decesso.

Si avviano le indagini per chiarire cosa ha portato all'arresto cardiaco. Vengono sentiti amici e familiari. La sua morte lascia senza parole chi la conosceva. Davanti alle tante ipotesi fatte la sorella Elisa rompe il silenzio: "Leggo titolo di cronaca assurdi - scrive su Facebook. E' morta una madre di 26 anni, solo questo dovete dire. Mia sorella non era né drogata né ubriaca. Ha avuto un malore in un pub. Perché sì, le mamme possono anche uscire. Esigo silenzio e rispetto verso la mia famiglia che ora è distrutta".

Francesca viveva ad Aprilia, era sposata e aveva due bambini di 3 e 4 anni, era sana e non risulta che soffrisse di particolari patologie. Sul corpo, ora a disposizione dell'autorità giudiziaria, verrà con ogni probabilità disposta l'autopsia nelle prossime ore proprio per comprendere da cosa sia stato provocato il decesso improvviso della giovane donna.