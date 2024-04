L'ex geometra di Silvio Berlusconi indagato per corruzione urbanistica

C'è anche il "geometra di Arcore" che fu superconsulente di Silvio Berlusconi, Francesco Calogero Magnano, fra i nove indagati dalla Procura di Monza accusati a vario titolo di concorso in corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio nella realizzazione delle varianti urbanistiche al Pgt del Comune di Usmate Velate, emissione di fatture per operazioni inesistenti e frode fiscale. Secondo gli investigatori, Magnano avrebbe partecipato a un giro di tangenti, per un totale di 200mila euro versate ad Antonio Colombo, responsabile urbanistica del comune brianzolo, per favorire alcuni soggetti attraverso la modifica della destinazione d’uso su un’area in cui doveva sorgere un centro commerciale. A finire in manette a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare del gip Angela Colella, chiesta dai pm Carlo Cinque e Marco Santini, gli imprenditori edili Galdino Magni e Alberto Riva, ora in carcere. Domiciliari per Annabella e Giovanni Beretta, rispettivamente compagna e cognato di Colombo.

"Un sistema corruttivo prolungato negli anni"

Il professionista è accusato di concorso in corruzione per aver fatto da tramite fra il dirigente e gli imprenditori Galdino e Donato Magni che volevano pagare al funzionario una mazzetta da 48mila euro per predisporre una falsa bozza di convenzione per il permesso a costruire su un'area del Comune. Le presunte tangenti sarebbero state pagate dalle società degli imprenditori per il tramite delle aziende Effebm srl e Studio Magnano & Partners srl, entrambe riconducibili al geometra già in passato al centro delle cronache giudiziarie lombarde, e mascherate come consulenze a Colombo. Per questa ragione è indagato anche per frode fiscale in relazione alle presunte false fatture emesse nel 2022 dalle sue società a favore di Colombo per coprire le mazzette. Colombo, secondo gli inquirenti, avrebbe messo in piedi un "sistema corruttivo prolungato negli anni, in assenza di alcuna segnalazione di anomalia da parte dell'amministrazione comunale, concepito attraverso e a beneficio di un funzionario pubblico".