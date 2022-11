Era scomparso da giorni, Francesco trovato morto nella sua auto in fondo a una scarpata

Cinque lunghi giorni senza avere sue notizie poi la tragica scoperta: è stato trovato morto Francesco Ciabattari, il 51enne ricercato da giorni a Pescaglia (Lucca). Era in una scarpata a Trebbio di Pescaglia, precipitato per oltre 110 metri con la propria auto: una Fiat Punto.

Francesco Ciabattari venerdì si allontana da casa. Non vedendolo tornare, i vicini iniziano a cercarlo e allertano anche le forze dell'ordine. Sono i carabinieri, passando al setaccio la zona, a notare le tracce di un mezzo finito fuori strada. Si calano nella scarpata e trovano i resti dell'auto. La Punto di Ciabattari è incastrata tra la vegetazione in fondo a un dirupo. Vengono allertati anche i vigili del fuoco per il recupero. C'è anche il corpo senza vita dell'uomo.

La dinamica dei fatti è tutta da accertare. L'ipotesi è quella di un incidente. Si lavora anche per verificare l'eventuale coinvolgimento di altri mezzi.