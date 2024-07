Tornerà in Italia Francesco Flauto, il giovane detenuto in Romania per spaccio

Tornerà presto in Italia Francesco Flauto, il 32enne originario di Pontecagnano (Salerno) condannato a 4 anni e 2 mesi di carcere in Romania con l'accusa di traffico di stupefacenti e detenzione di droga. La notizia del suo rientro in Italia, dove sconterà il resto della pena, era stata anticipata dalla stampa locale e mercoledì 17 luglio è arrivata la conferma ufficiale della Farnesina in un comunicato. "Siamo felicissimi di poter riabbracciare nostro figlio", le prime parole dei genitori che nei mesi scorsi avevano lanciato un appello rimarcando le condizioni di salute critiche del giovane: "Nostro figlio detenuto in carcere in Romania è gravemente malato. Ha un tumore e le sue condizioni non sono compatibili con la detenzione nelle condizioni disumane a cui è costretto. Chiediamo che gli venga consentito di poter essere curato", avevano chiesto a più riprese.

Al rientro in Italia, avendo un residuo di pena sotto i 4 anni per reato non ostativo, tramite il suo legale il giovane potrà richiedere un regime alternativo alla detenzione in carcere come l’affidamento in prova.

L'arresto e la sentenza di condanna

Francesco Flauto è stato fermato a Costanza, in Romania, il 30 aprile 2023, e condannato a 4 anni e 2 mesi, sentenza divenuta definitiva per la sua decisione di non presentare ricorso. A seguito della pronuncia definitiva, il 14 febbraio scorso il 32enne è stato trasferito dal penitenziario di Constanta-Poarta Alba al carcere di Bucarest-Rahova per l'esecuzione della pena. Successivamente ha presentato istanza per richiedere il trasferimento in Italia per scontare il resto della pena. La Corte d'Appello di Salerno ha riconosciuto la sentenza romena e ora, al termine degli adempimenti necessari fra i rispettivi ministeri della Giustizia e dell'Interno, le autorità romene potranno organizzare il trasferimento di Flauto in Italia.