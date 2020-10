L'auto si ribalta e diventa una 'trappola': Francesco muore a 18 anni, gravi tre amici

Un ragazzo di 18 anni, Francesco Fucci, di Castel Volturno, in provincia di Caserta, ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, martedì 6 ottobre, sulla Strada Provinciale 261 all'altezza di via Occidentale nella città castellana.

A bordo dell'auto, una Fiat Punto di colore grigio, oltre a Francesco c'erano altri tre giovani, rimasti gravemente feriti. Il 24enne che si trovava alla guida, per motivi ancora a accertare, ha perso il controllo del veicolo schiantandosi contro il cordolo di cemento utilizzato per delimitare l'accesso in un fondo agricolo. L'urto violentissimo ha fatto ribaltare la vettura che è diventata un cumulo di lamiere accartocciate.

Incidente a Castel Volturno: morto Francesco Fucci

Il guidatore poco prima di perdere conoscenza ha allertato i soccorsi. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone ha provveduto ad estrarre i ragazzi superstiti dalle lamiere affidandoli alle cure del 118. Immediato il trasporto d'urgenza presso i nosocomi di Caserta e Castel Volturno dove sono ricoverati in prognosi riservata. Francesco Fucci è morto sul colpo, incastrato nel sedile posteriore del passeggero con una profonda ferita alla testa che ne ha provocato la morte istantanea.

Dopo aver estratto dalle lamiere gli altri feriti (ragazzi di 19 e 21 anni) i caschi rossi mondragonesi hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo. I tre feriti sono stati trasportati all’ospedale di Casera ed alla Clinica Pineta Grande di Castel Volturno:: sono stati effettuati i test tossicologici ed alcolemici.