Vede due bimbe in difficoltà in acqua: si tuffa, le salva poi muore

Francesco "Franco" Gatto è morto dopo un atto eroico: era il tardo pomeriggio di ieri giovedì 3 agosto quando si è buttato in mare per soccorrere due ragazzine in difficoltà nel tratto di mare antistante la spiaggia libera di Latina, in zona Rio Martino.

L'uomo, un 59enne del posto, non ha esitato a intervenire quando si è accorto della due giovani in difficoltà nel tornare a riva, anticipando gli stessi bagnini che sono poi intervenuti in soccorso delle bimbe. I bagnini della postazione più vicina sono poi intervenuti per soccorrere anche loro le bambine.

Ma proprio mentre si tirava un sospiro di sollievo per aver salvato le bambine l'uomo ha avuto un malore.

Nonostante l'arrivo dei soccorsi intervenuti anche con una eliambulanza per l'uomo non c'è stato nulla da fare ed è stato dichiarato morto. Il personale del 118 ha dovuto poi soccorrere i familiari della vittima, increduli e disperati per quanto successo. Ulteriori accertamenti sono stati compiuti dagli agenti della guardia costiera ma a quanto pare l'uomo è rimasto vittima dello sforzo compiuto.