L'immunologo Francesco Le Foche massacrato di botte nel suo studio: paziente arrestato per tentato omicidio

Francesco Le Foche, medico romano e immunologo molto conosciuto anche per le sue apparizioni in tv, è stato aggredito e ridotto in fin di vita da un paziente che lo avrebbe accusato di avergli somministrato una terapia sbagliata. L'aggressione è avvenuta intorno alle 18 di giovedì nello studio del medico, nel quartiere Salario. Come riferisce RomaToday, il paziente si sarebbe scagliato contro l'immunologo colpendolo violentemente, a mani nude. Agli agenti del commissariato Villa Glori intervenuti sul posto l'uomo - un 36enne romano - ha raccontato di avere un'infezione alla colonna vertebrale e di essere convinto che il dottore avesse sbagliato terapia e farmaci.

Portato in codice rosso al policlinico Umberto I, Le Foche è ricoverato in prognosi riservata. Avrebbe riportato un trauma cranico-facciale, la frattura del pavimento orbitario sinistro e del setto nasale. Il 36enne che lo ha picchiato brutalmente è stato arrestato per tentato omicidio e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.

