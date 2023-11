Incidente al museo: morto schiacciato da un pistone caduto dall'alto

È l'ennesimo incidente mortale sul lavoro. Francesco Mancuso, operaio 55enne di Torino, è morto ieri, giovedì 23 novembre, al museo ferroviario di La Spezia, dove da circa un mese stava lavorando in un capannone dove la fondazione delle Ferrovie dello Stato custodisce una serie di treni storici. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava facendo manutenzione a un vecchio treno quando, mentre si trovava all'interno, un pistone gli è caduto sopra da un'altezza di tre metri, colpendolo al petto. È stato schiacciato dal grosso pistone caduto dall'alto.

Un collega che era con lui ha cercato di soccorrerlo e ha dato l'allarme, ma tutti i tentativi di salvargli la vita si sono rivelati vani. Sull'accaduto sono in corso le indagini dello Spresal (servizio prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro) dell'Asl di zona, con il coordinamento del pm Alessandra Conforti della procura cittadina, mentre sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia ferroviaria. Francesco Mancuso lavorava per una ditta esterna di meccanici ed elettricisti. La Polfer sta indagando per ricostruire i dettagli della tragedia.

Sull'ennesima tragedia sul lavoro è intervenuto Maurizio Calà, segretario generale della Cgil Liguria: "In Liguria le stragi sul lavoro continuano - ha detto -. Dall'inizio dell'anno i morti sul lavoro in Liguria sono 18: siamo maglia nera nel nord. Abbiamo scioperato per la carenza di personale tra gli ispettori. La finanziaria nazionale non dice nulla e conferma il tetto sulle assunzioni. Senza prevenzione e repressione la strage continuerà. Bisogna attivare i controlli sul territorio e non bastano le denunce inascoltate del mondo del lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. È necessario che si muovano le istituzioni nazionali e locali, a partire dai controlli sulla sicurezza e la regolarità sul lavoro e dal sistema dell'appalto e del subappalto".

