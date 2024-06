Francesco Mazzucco è morto a 22 anni schiacciato da un trattore

Ancora una tragedia sul lavoro, ancora nella provincia di Latina, recentemente sconvolta dalla morte di Satnam Singh. Nella mattina di oggi, venerdì 28 giugno, un ragazzo di soli 22 anni, Francesco Mazzucco, ha perso la vita a Minturno, dopo essere stato schiacciato da un trattore.

Trattore si ribalta: 22enne muore schiacciato

Secondo la ricostruzione dei carabinieri il ragazzo questa mattina era intento a lavorare nei campi, quando il mezzo agricolo si è improvvisamente ribaltato e lo ha travolto. Il giovane è rimasto schiacciato ed è deceduto sul colpo. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che si stanno occupando degli accertamenti del caso.

Una notizia che si è diffusa rapidamente nella cittadina di Minturno. Il sindaco Gerardo Stefanelli, presidente della Provincia di Latina, ha commentato così questa ennesima tragedia: "É arrivata da poco la notizia della tragica morte di Francesco a Pulcherini. Un'altra morte sul lavoro che ci lascia scoinvolti, attoniti e increduli per una giovane vita spezzata a soli 21 anni. Sono in fase di accertamento le cause dell'incidente che ha portato al ribaltamento del trattore sul quale stava lavorando il ragazzo. La mia vicinanza alla sua famiglia e a tutta la comunità per questo dolore collettivo".

Gli altri incidenti sul lavoro

Si tratta del terzo incidente sul lavoro soltanto nella giornata di oggi. A Canicattì, in provincia di Agrigento, un ragazzo di 22 anni Angelo Giardina, è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto all'interno di un'azienda che produce manufatti in calcestruzzo. Sempre stamattina, tra Milano e Bergamo, un operaio di 58 anni, Claudio Tigni, è precipitato nel fiume Adda mentre stava effettuando dei lavori su un cavalcavia. I soccorritori stanno scandagliando il corso d'acqua, ma al momento l'uomo non è stato ritrovato.

Denunce di infortunio in aumento

Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Inail al 31 maggio del 2024 sono state 251.132 (+2,1% rispetto a maggio 2023 e in diminuzione del 22,4% rispetto allo stesso periodo del 2022), con un aumento più rilevante per gli incidenti avvenuti nel tragitto casa-lavoro. Le denunce di infortunio con esito mortale sono state 369 (+3,1%): nell'incremento sono stati determinanti gli incidenti mortali plurimi. A crescere anche le patologie di origine professionale denunciate, 38.868 (+24,0%). E' quanto risulta dai dati diffusi dall'Inail.