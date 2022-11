Il giallo di Francesco Meazza, travolto e ucciso mentre camminava sulla superstrada

Ancora tanti dubbi sulla morte di Francesco Meazza, il ragazzo di 25 anni travolto e ucciso all'alba di domenica mentre camminava a piedi lungo la superstrada 336 in direzione Malpensa. Perché il ragazzo stava percorrendo quel tratto di strada? Perché aveva abbandonato la sua auto?

Gli inquirenti lavorano per dare un senso agli elementi che hanno in mano. Sappiamo che Francesco Meazza era originario di Origgio, dove viveva con la sua famiglia e la sorella. Aveva trascorso una serata in un locale a Cassano Magnago. Era a piedi lungo la superstrada 336 quando un'auto lo ha centrato. La sua vettura, una Toyota Yaris, è stata trovata nel tardo pomeriggio di domenica in un bosco di Cassano Magnago, comune in provincia di Varese non troppo lontano dal luogo dell'incidente. Il mezzo non presenta segni di un impatto, viene quindi escluso che sia stato coinvolto in uno scontro. Il telefono cellulare del giovane era scarico.

L'ipotesi al momento più accreditata è che l'auto di Francesco Meazza abbia avuto un guasto. Il giovane avrebbe lasciato il mezzo e si sarebbe diretto verso la superstrada forse per chiedere aiuto o un passaggio. Meazza probabilmente non poteva neppure telefonare ai familiari per via del telefono già scarico. L'inchiesta è condotta dagli agenti della polizia stradale Busto Arstizio – Olgiate Olona. Determinante sarà l'autopsia, che potrà fornire ulteriori elementi utili alle indagini.