Tragico schianto frontale tra due Golf: giovane morto, due feriti

Un uomo di 29 anni, Francesco Mannella, di Porto Empedocle, è la vittima dell'incidente stradale sulla statale 118 Agrigento-Raffadali. Ha perso la vita in ospedale. Il giovane era al volante di una delle due Volkswagen Golf che si sono scontrate. Gli altri due feriti, a bordo dell'altra vettura, di 20 e 21 anni, hanno riportato ferite lievi. Due dei tre feriti stati liberati dalle lamiere accartocciate dai vigili del fuoco del comando provinciale che sono intervenuti sul posto.

Lungo la strada statale si sono precipitate più ambulanze del 118, che hanno trasferito i feriti al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento, e le pattuglie dei carabinieri che si sono occupati della viabilità che è immediatamente andata in tilt. Per Mennella non c'è stato nulla da fare. I carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica dell'ennesimo grave incidente stradale.