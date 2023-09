Francesco Paradiso travolto e ucciso dal treno per guardare i fuochi d'artificio

Tragedia alla stazione durante la festa patronale. Un giovane di 27 anni, Francesco Paradiso, stava assistendo insieme ad altre persone a uno spettacolo pirotecnico a conclusione della festa patronale quando, per cause in corso di accertamento, è stato travolto e ucciso da un treno in transito. Il dramma nella notte tra domenica e lunedì: è stato investito dal treno (Intercity 794) a Campora San Giovanni, popolosa frazione del Comune di Amantea, durante lo spettacolo pirotecnico conclusivo dei festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola.

In base a una prima ricostruzione, il giovane si trovava sul posto in compagnia di altre persone per assistere allo spettacolo pirotecnico a conclusione dei festeggiamenti del santo patrono. Il gruppo di giovani forse avrebbe cercato di raggiungere il mare tagliando dai binari della stazione, con lo scopo di godersi al meglio lo spettacolo di luci, ma non è ancora chiara l'esatta dinamica. La stazione ferroviaria si trova molto vicina al mare e al luogo dove si stava svolgendo lo spettacolo.

Francesco Paradiso ucciso dal treno in transito

Il 27enne si sarebbe seduto sulla banchina e non si sarebbe accorto dell'arrivo del treno proveniente a velocità sostenuta da Reggio Calabria e in procinto di fermarsi alla stazione di Amantea, qualche chilometro più a nord. L'impatto è stato devastante. Vani tutti i soccorsi. Francesco Paradiso era nato a Como ma residente ad Amantea, aveva preso parte come centinaia di altre persone alla serata conclusiva della festa, che in precedenza aveva visto l'esibizione nella piazza centrale poco lontana del cantante Adriano Pappalardo.

