Svelato l'omicida del 19enne Francesco Pio: è un rampollo della Camorra

Ha lo stesso nome della vittima e la stessa età, ma uno è la vittima, l'altro l'aggressore. Si chiama Francesco Pio Valda e, ad appena venti anni, è finito in carcere perché è il maggiore accusato dell'omicidio del 19enne Francesco Pio Maimone freddato da un proiettile scagliato nel pieno della movida del lungomare Mergellina, a Napoli. Il giovane Francesco Pio è stato ucciso nel mezzo di una rissa scatenata per motivi, a bocca degli inquirenti molto futili. La rissa sarebbe scoppiata nientemeno per una scarpa calpestata e sporcata involontariamente che avrebbe scatenato la furia dell'aggressore. Ma sempre secondo gli inquirenti, il 19enne, si sarebbe allontanato una volta accortosi dello scoppio della rissa e sarebbe stato ucciso per sbaglio, da un proiettile vagante che Francesco Pio Valda avrebbe scagliato contro altri giovani definiti "nemici", perché appartenenti a un altro rione. Il giovane che ha sparato sarebbe nientemeno che il rampollo di una nota famiglia di criminali residente nella periferia ovest della città.Valda era finito nei guai anche da minorenne, denunciato per possesso di droga.

Gli inquirenti hanno raccolto diverse testimonianze e ricostruito il delitto visionando gli impianti degli impianti di videosorveglianza dell'area, concludendo che l'omicida avrebbe fatto fuoco volontariamente ad altezza uomo, premendo almeno tre volte il grilletto e colpendo involontariamente il malcapitato Francesco Pio Maimone.

Pesante la contestazione mossa dai magistrati che hanno accusato il giovane di: omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso. Secondo indiscrezioni Francesco Valda, catturato dalla polizia nel quartiere Barra, avrebbe già in parte fatto le prime ammissioni. Nelle prossime ore è attesa l'udienza di convalida del fermo.