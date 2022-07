Ucciso a coltellate a 17 anni, confessa il 15enne

"Ieri sera Francesco mi ha sferrato due pugni al volto, io ho afferrato il coltello che avevo e l'ho brandito, lui si è avvicinato a me ed rimasto ferito ad un fianco. Non volevo ucciderlo". Sono queste le parole del 15enne che ieri sera ha accoltellato Francesco Pio D'Augelli, il 17enne della provincia foggiana deceduto all’ospedale, dove era giunto in condizioni disperate.

Il quindicenne, alla presenza del suo legale, ha risposto alle domande del pm del Tribunale per i minorenni di Bari, dando la sua versione dei fatti. Il giovanissimo non ha negato di aver tirato fuori un coltello e di averlo brandito ma ha anche detto di non averlo usato per ucciderlo. I due si sono incontrati sabato sera, quando il 17enne avrebbe chiesto al 15enne contro di alcuni messaggi che si era scambiato mesi prima con la fidanzatina del primo. Il 15enne ha confermato di conoscere sia la vittima che la fidanzatina del 17enne, quest'ultima contattata sui social sette mesi fa.

A quanto si apprende tra la ragazzina e il 15enne ci sarebbe stato anche qualche scambio di messaggi. Sempre secondo quanto raccontato dal 15enne, ieri sera lo stesso D'Augelli gli avrebbe chiesto un appuntamento per parlare. La discussione è degenerata: Francesco D'Augelli avrebbe sferrato due pugni al 15enne colpendolo sotto l'occhio e alle labbra. A quel punto il reo confesso ha estratto il coltello. Nelle prossime ore il pm potrebbe emettere il provvedimento di fermo per omicidio.