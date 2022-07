Ragazzo di 17 anni ucciso a coltellate

Un ragazzo di 17 anni, Francesco Pio D'Augelli, è stato accoltellato a morte in via Lucera, a San Severo (Foggia). Il giovane, raggiunto da almeno un fendente al costato, è deceduto al pronto soccorso dell'ospedale 'Masselli Mascia', dove era giunto in condizioni disperate.

L'aggressione è avvenuta intorno alle 21.30: dopo essere stato colpito il ragazzo sarebbe riuscito a trascinarsi per qualche decina di metri prima di accasciarsi al suolo, dove era stato soccorso dal 118. Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia. Una profonda ferita al fianco sinistro è stata fatale al giovane.

Il luogo dell'omicidio nelle immagini di FoggiaToday: