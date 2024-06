Francesco Pio Maimone ucciso per sbaglio, dopo l'omicidio lo scontro tra bande su Facebook e TikTok

Un ragazzo ucciso "per errore" non è bastato. La lite tra gruppi rivali di Napoli che ha portato, la notte del 20 marzo 2023, all'omicidio di Francesco Pio Maimone ha avuto anche una coda sui social con minacce esplicite tramite Facebook e TikTok. È uno dei dettagli emersi nel corso del processo per l'uccisione di Maimone che vede alla sbarra il presunto assassino, il ventenne Francesco Pio Valda, e un gruppo di suoi parenti e amici.

Torniamo alla sera dell'omicidio. Secondo quanto emerso dalle indagini, nei pressi di uno chalet a Mergellina scoppia una lite tra due gruppi per quelli che vengono definiti "futili motivi": un drink versato su un paio di costosissime scarpe e poi anche un pestone. Francesco Pio Valda - figlio di Ciro, elemento di spicco del clan Cuccaro ucciso in un agguato di camorra nel 2013 - infuriato per le sue scarpe sporcate avrebbe impugnato una pistola e fatto fuoco. Il proiettile centra e uccide Francesco Pio, aspirante pizzaiolo del tutto estraneo a quel contesto e alla lite. Il 21 marzo scorso scattano le manette per Valda. Dopo vengono arrestati sette presunti complici, che lo avrebbero aiutato a disfarsi dell'arma.

In aula un amico della vittima ha ricostruito i momenti della lite fino alla tragedia: "Il primo colpo l'ho sentito, poi l'ho visto sparare di nuovo, ad altezza uomo. Una scena così l'ho vista solo nei film". Nel corso del processo è stato anche mostrato un video che immortala Francesco Pio Valda mentre si allontana tenendo il braccio teso verso il basso, come se avesse qualcosa tra le mani, che poi consegna a una delle donne che lo carica in auto.

Gli investigatori della Squadra Mobile di Napoli che, coordinati dalla Dda (pm Antonella Fratello) si sono occupati dell'analisi dei video raccolti dai sistemi di video sorveglianza acquisiti a Mergellina, hanno spiegato che lo scontro ha avuto strascichi anche sul web. Messaggi come "Mergellina zona rossa per tutti voi di Barra", "Non fatevi trovare voi di Barra... Vi tagliano la testa" e post con frasi autocelebrative corredate con la foto di Al Pacino in Scarface son comparsi su Facebook e TikTok dopo l'omicidio.

I post, secondo quanto emerso dalle indagini, sono stati pubblicati quasi esclusivamente da profili anonimi subito dopo l'omicidio e anche dopo l'arresto del presunto responsabile. Nei post pubblicati sui social dopo l'arresto di Francesco Pio Valda sono in molti a manifestargli solidarietà e, in alcuni messaggi, emerge anche l'indifferenza nei confronti dell'eventualità di una condanna alla massima pena: "brindiamo all'ergastolo".